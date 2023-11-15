Bonservisi Ağustos 2021'de 3 milyon euro karşılığında Leicester City'den alınan Cezayirli yıldız 2021-2022 sezonunda 45 maça çıkarken 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal Kararı!

Ghezzal son 2 yılda ise yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle beklentilere yanıt veremedi. Geçen sezon sadece 11 maçta forma giyen deneyimli oyuncu bu sezona da sakatlık sorunlarıyla girdi.

Başakşehir'le oynanan son maçta Bakhtiyor'un yerine 41. dakikada oyuna dahil olan Ghezzal, uyluk adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı. Siyah-beyazlıların, sözleşmesi sezon sonu bitecek 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla önümüzdeki süreçte de toparlanamaması halinde devre arasında yollarını ayırabileceği aktarıldı.

Ara transferde takımdan ayrılmazsa sezon sonunda Ghezzal'la vedalaşılacak. Siyah-beyazlılar kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanmayarak deneyimli futbolcuyu gönderecek. Eski günlerine dönmesi halinde Ghezzal için yeni bir değerlendirme yapılacak.

Bu Sezonki Performansı

Bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maça çıkıp 538 dakika süre alan Rachid Ghezzal 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.