Bilbao’nun yıldızı şokta! Saç dökülmesi için kullandığı ilaç doping sayıldı, 10 ay men cezası aldı

UEFA, Athletic Bilbao’nun 30 yaşındaki stoperi Yeray Alvarez’in, Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United’a 3-0 kaybettikleri maçın ardından yapılan doping testinde başarısız olduğunu açıkladı. Oyuncunun testinde, yasaklı maddeler arasında yer alan Canrenone tespit edildi.

Disiplin Kurulu, Alvarez’in cezasını 2 Haziran 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere 10 ay olarak belirledi. Buna göre, oyuncu 2 Nisan 2026’ya kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek.

TEDAVİ AMAÇLI KULLANDIM

Yeray Alvarez, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, yasaklı maddenin saç dökülmesi tedavisinde kullanılan bir ilaçtan kaynaklandığını ve bunu bilmeden aldığını söyledi. Daha önce 2016’da testis kanseri teşhisi konulan futbolcu, tedavi sürecinden sonra saç dökülmesi problemi yaşadığını ve söz konusu ilacı bu amaçla kullandığını belirtti.

UEFA da kararında oyuncunun “kasıtsız ihlal” yaptığını vurguladı. Ancak yine de men cezası uygulanmasına hükmedildi.

UEFA, yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlgili UEFA disiplin kurulu, 19 Ağustos 2025 tarihli toplantısında, oyuncunun kasıtsız bir anti-doping kural ihlali yapması nedeniyle, geçici men cezasının verildiği tarihten (yani 2 Haziran 2025) başlayarak 2 Nisan 2026’da sona erecek şekilde on (10) ay süreyle men edilmesine karar verdi.”

Ayrıca, UEFA Anti-Doping Yönetmeliği’nin 10.14.2. maddesi gereği Alvarez, cezasının son iki ayında yani 2 Şubat 2026’dan itibaren bir takımla antrenmanlara katılabilecek.

Alvarez, kariyerine Athletic Bilbao’nun altyapısında başladı ve kulübün akademisinden yetişti. Bugüne kadar A takım formasıyla tüm kulvarlarda 257 kez sahaya çıkan savunmacı, aynı zamanda İspanya Milli Takımı’nda da görev aldı.