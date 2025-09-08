Bilbao’nun yıldızı şokta! Saç dökülmesi için kullandığı ilaç doping sayıldı, 10 ay men cezası aldı

Athletic Bilbao’nun tecrübeli savunmacısı Yeray Alvarez, UEFA’nın doping testinde yasaklı maddeye rastlaması üzerine 10 ay sahalardan men edildi. İspanyol futbolcu, ancak 2026’nın Nisan ayında yeniden forma giyebilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bilbao’nun yıldızı şokta! Saç dökülmesi için kullandığı ilaç doping sayıldı, 10 ay men cezası aldı
Yayınlanma:

UEFA, Athletic Bilbao’nun 30 yaşındaki stoperi Yeray Alvarez’in, Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United’a 3-0 kaybettikleri maçın ardından yapılan doping testinde başarısız olduğunu açıkladı. Oyuncunun testinde, yasaklı maddeler arasında yer alan Canrenone tespit edildi.

Disiplin Kurulu, Alvarez’in cezasını 2 Haziran 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere 10 ay olarak belirledi. Buna göre, oyuncu 2 Nisan 2026’ya kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek.

TEDAVİ AMAÇLI KULLANDIM

Yeray Alvarez, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, yasaklı maddenin saç dökülmesi tedavisinde kullanılan bir ilaçtan kaynaklandığını ve bunu bilmeden aldığını söyledi. Daha önce 2016’da testis kanseri teşhisi konulan futbolcu, tedavi sürecinden sonra saç dökülmesi problemi yaşadığını ve söz konusu ilacı bu amaçla kullandığını belirtti.

UEFA da kararında oyuncunun “kasıtsız ihlal” yaptığını vurguladı. Ancak yine de men cezası uygulanmasına hükmedildi.

UEFA, yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlgili UEFA disiplin kurulu, 19 Ağustos 2025 tarihli toplantısında, oyuncunun kasıtsız bir anti-doping kural ihlali yapması nedeniyle, geçici men cezasının verildiği tarihten (yani 2 Haziran 2025) başlayarak 2 Nisan 2026’da sona erecek şekilde on (10) ay süreyle men edilmesine karar verdi.”

Ayrıca, UEFA Anti-Doping Yönetmeliği’nin 10.14.2. maddesi gereği Alvarez, cezasının son iki ayında yani 2 Şubat 2026’dan itibaren bir takımla antrenmanlara katılabilecek.

Alvarez, kariyerine Athletic Bilbao’nun altyapısında başladı ve kulübün akademisinden yetişti. Bugüne kadar A takım formasıyla tüm kulvarlarda 257 kez sahaya çıkan savunmacı, aynı zamanda İspanya Milli Takımı’nda da görev aldı.

MKE Ankaragücü’nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdiMKE Ankaragücü’nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdiSpor
CANLI İZLE: Avrupa elemelerinde dev randevu: Hırvatistan – Karadağ maçı başlıyor!CANLI İZLE: Avrupa elemelerinde dev randevu: Hırvatistan – Karadağ maçı başlıyor!Spor
Athletic Bilbao doping
Günün Manşetleri
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fransa'da hükümet düştü!
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltında
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 9 Eylül elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 9 Eylül elektrik kesintileri
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı