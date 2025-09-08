MKE Ankaragücü’nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Başkent ekibinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir. Sayın Kaplan’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.”

KÖTÜ BAŞLANGIÇ FESHİ GETİRDİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden sarı-lacivertliler, sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. İlk üç haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Ankaragücü, son maçında Seza Çimento Elazığspor’a 4-1 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bu sonuçların ardından yönetim, teknik heyette değişikliğe gitme kararı aldı.