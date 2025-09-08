CANLI İZLE: Grup C’de dengeleri değiştirecek maç: Yunanistan – Danimarka mücadelesi başlıyor

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan doruğa çıkıyor. Grup C’nin en önemli karşılaşmalarından birinde Yunanistan, sahasında Danimarka’yı ağırlayacak.

Karşılaşma, 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Zorlu mücadele, Türkiye’de futbolseverler için Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. 

YUNANİSTAN-DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

YUNANİSTAN SAHAYA GÜVENLE ÇIKIYOR

Teknik direktör Ivan Jovanovic yönetimindeki Yunanistan, son dönemde aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Belarus karşısında 5-1, Bulgaristan karşısında 4-0 ve Slovakya karşısında 4-1’lik galibiyetler alan Yunanistan, İskoçya deplasmanında da 3-0’lık zaferle gücünü göstermişti. Son beş maçta tek mağlubiyetlerini İskoçya’ya karşı alan Yunanlar, taraftarı önünde avantajlı çıkmak istiyor.

DANİMARKA’DA HEDEF ÇIKIŞ YAKALAMAK

Brian Riemer’in öğrencileri Danimarka ise gruba istediği gibi başlayamadı. İlk maçta İskoçya ile golsüz berabere kalan Danimarka, buna rağmen güçlü kadrosuyla her zaman tehlike yaratabilen bir ekip. Schmeichel, Højbjerg, Andersen ve Christensen gibi yıldız isimlere sahip olan Danimarka, Atina’dan galibiyetle dönerek gruptaki iddiasını artırmayı hedefliyor.

Grup C’te ilk hafta sonunda Yunanistan 3 puanla zirvede yer alırken, Danimarka ve İskoçya 1’er puanla ikinci sırayı paylaşıyor. Belarus ise puansız durumda.

yunanistan danimarka dünya kupası
