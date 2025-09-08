CANLI İZLE: İsrail – İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dev karşılaşma, 8 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Maç, Macaristan’daki Nagyerdei Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye’de Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İsrail’in teknik direktörü Ran Ben Shimon, sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmayı planlıyor. Kalede D. Peretz görev alırken, savunmada E. Dasa, Nachmias, Lamkin ve Revivo forma giyecek. Orta sahada Peretz kardeşler ile Khalaili, Gloukh ve Solomon oynayacak. İleri uçta ise Biton gol arayacak.

İtalya’da teknik direktör Gennaro Gattuso, 4-4-2 düzenini tercih ediyor. Kaleyi Donnarumma koruyacak. Savunmada Mancini, Bastoni, Dimarco ve Di Lorenzo görev alacak. Orta sahada Tonali, Locatelli, Barella ve Politano oynarken, ileri ikilide Kean ve Retegui sahne alacak.

TAKIMLARIN FORM DURUMU

İsrail, son 5 maçında 3 galibiyet alarak dikkat çekti. Moldova’yı 4-0, Slovakya’yı 1-0 ve Estonya’yı deplasmanda 3-1 mağlup eden İsrail, tek yenilgisini Norveç’e karşı aldı.

İtalya ise Estonya karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle moral buldu. Daha önce Moldova’yı da 2-0 mağlup eden İtalya, Norveç’e 3-0 kaybetmişti. Almanya ile oynadığı son iki maçta ise bir yenilgi ve bir beraberlik aldı.

Norveç, 4’te 4 yaparak 12 puanla zirvede yer alıyor. İsrail 9 puanla ikinci sırada bulunurken, İtalya 3 maç sonunda topladığı 6 puanla üçüncü sırada. Estonya’nın 3, Moldova’nın ise henüz puanı yok.

Bu akşam oynanacak mücadele, grupta ikinci sıra yarışını yakından ilgilendiriyor. İsrail kazanırsa liderlik için Norveç’i zorlamaya devam edecek. İtalya’nın galibiyeti ise dengeleri değiştirecek ve grupta yarış yeniden kızışacak.