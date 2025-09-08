CANLI İZLE: İsrail – İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan dorukta. Grup I’in kritik mücadelesinde İsrail ile İtalya bu akşam karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: İsrail – İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Yayınlanma:

Dev karşılaşma, 8 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Maç, Macaristan’daki Nagyerdei Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye’de Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

İSRAİL-İTALYA MAÇI CANLI İZLE

İsrail’in teknik direktörü Ran Ben Shimon, sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmayı planlıyor. Kalede D. Peretz görev alırken, savunmada E. Dasa, Nachmias, Lamkin ve Revivo forma giyecek. Orta sahada Peretz kardeşler ile Khalaili, Gloukh ve Solomon oynayacak. İleri uçta ise Biton gol arayacak.

İtalya’da teknik direktör Gennaro Gattuso, 4-4-2 düzenini tercih ediyor. Kaleyi Donnarumma koruyacak. Savunmada Mancini, Bastoni, Dimarco ve Di Lorenzo görev alacak. Orta sahada Tonali, Locatelli, Barella ve Politano oynarken, ileri ikilide Kean ve Retegui sahne alacak.

TAKIMLARIN FORM DURUMU

İsrail, son 5 maçında 3 galibiyet alarak dikkat çekti. Moldova’yı 4-0, Slovakya’yı 1-0 ve Estonya’yı deplasmanda 3-1 mağlup eden İsrail, tek yenilgisini Norveç’e karşı aldı.

İtalya ise Estonya karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle moral buldu. Daha önce Moldova’yı da 2-0 mağlup eden İtalya, Norveç’e 3-0 kaybetmişti. Almanya ile oynadığı son iki maçta ise bir yenilgi ve bir beraberlik aldı.

Norveç, 4’te 4 yaparak 12 puanla zirvede yer alıyor. İsrail 9 puanla ikinci sırada bulunurken, İtalya 3 maç sonunda topladığı 6 puanla üçüncü sırada. Estonya’nın 3, Moldova’nın ise henüz puanı yok.

Bu akşam oynanacak mücadele, grupta ikinci sıra yarışını yakından ilgilendiriyor. İsrail kazanırsa liderlik için Norveç’i zorlamaya devam edecek. İtalya’nın galibiyeti ise dengeleri değiştirecek ve grupta yarış yeniden kızışacak.

Saran’dan Conceiçao itirafı: “O gün irade koydum, bugün vazgeçtim”Saran’dan Conceiçao itirafı: “O gün irade koydum, bugün vazgeçtim”Spor
İŞKUR İUP ile 2104 personel alınacak: Başvuru kanalları, şartlar ve il il kontenjanİŞKUR İUP ile 2104 personel alınacak: Başvuru kanalları, şartlar ve il il kontenjanYurt
israil italya dünya kupası
Günün Manşetleri
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fransa'da hükümet düştü!
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltında
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 9 Eylül elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 9 Eylül elektrik kesintileri
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı