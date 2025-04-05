Bir devir sona eriyor! Thomas Müller'den, Bayern Münih'e veda

Almanya Bundesliga’nın dev kulübü Bayern Münih, efsane oyuncusu Thomas Müller’e veda etmeye hazırlanıyor. 2000 yılında kulübün altyapısına katılan ve 2008'de A takım formasını ilk kez giyen Müller, tam 25 yıllık kariyerinin ardından Bayern'den ayrılacağını resmen açıkladı.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl, bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri sevgili kulübümle yaptığım için büyük minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüp ve harika taraftarlarımızla özel bağımız her zaman kalacak. Gelecek haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi birlikte yapalım."

32 KUPA, SAYISIZ ZAFER

Müller, Bayern Münih formasıyla çıktığı 743 resmi maçta 247 gol atarken, 273 de asist yaptı. Kulüp tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu unvanını taşıyan Müller, Bayern ile tam 32 kupa kaldırdı. Bu başarılar arasında 12 Bundesliga şampiyonluğu, 6 Almanya Kupası, 8 Almanya Süper Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yer alıyor.

MİLLİ TAKIMDA DA ZİRVEYE ÇIKTI

Thomas Müller, yalnızca kulüp düzeyinde değil, Almanya Milli Takımı’yla da tarihe geçti. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan kadronun önemli bir parçası olan Müller, milli formayla 131 maça çıktı ve 45 gol kaydetti.