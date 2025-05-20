Bisiklet Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda mücadele etmeye hazır!

Balkan Bisiklet Birliği tarafından organize edilen Balkan Federasyonları, 21-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Romanya’nın Bacau kentinde gerçekleştirilecek.

21 Mayıs’ta Bireysel Zamana Karşı Yarış ile başlayacak olan Balkan Yol Şampiyonası, 22 ve 23 Mayıs’ta Yol Yarışları ile devam edecek. Türkiye’yi temsil etmek için 9 kadın, 16 erkek toplam 25 bisikletçinin katılacağı 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’na Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu da resmi katılım gösterecek. Müftüoğlu, 23 Mayıs’ta düzenlenecek olan ödül töreninde Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana’ya plaketlerini takdim edecek.

UCI ve BCU kurallarına göre organize edilen Balkan Yol Şampiyonası 6 kategoride düzenlenecek. Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Genç Erkekler, Genç Kadınlar, Yıldız Erkekler, Yıldız Kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye, tüm yaş kategorilerinde güçlü bir kadroyla katılım sağlayacak.

TÜRK MİLLİ TAKIMI KADROSU ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Elit Erkek U23:

Ahmet Örken, Doğukan Arıkan, Burak Abay, Samet Bulut, Ramazan Yılmaz, Arda Tekirdağ

Genç Erkek (U19):

Ege Erülkü, Haktan Ramazan Sayan, Mehmet Mayda, Muhammet Umut Demircan, Göktürk Yüzerler

Yıldız Erkek (U17):

Muhammed Abdurrahman Karaman, Efe Ahmet Sakar, Vedat Emre Söker, Mehmet Bekir Çetintaş, İbrahim Erhan Cihan

Elit Kadın U23:

Reyhan Yakışır, Melike Çakır, Neriman Neyran Elden Köşker

Genç Kadın (U19):

Damla Eser, Yaren Yaman, Nilsu Karasay

Yıldız Kadın (U17):

Zeynep Bayram, Yağmur Ecrin Çolakoğlu, Elif Keklik

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası programıise şu şekilde:

21 Mayıs Salı

Bireysel Zamana Karşı (ITT) Yarışları: U17 Kadın/Erkek - 20 km, U19 Kadın - 25 km, U19 Erkek - 25 km, Elit Kadın - 33,7 km, Elit Erkek - 33,7 km

22 Mayıs Çarşamba

Yol Yarışları: U17 Kadın/Erkek - 73 km, U19 Kadın - 73 km

23 Mayıs Perşembe

Yol Yarışları: U19 Erkek - 107 km, Elit Kadın - 107 km, Elit Erkek - 180 km

(YK-S)