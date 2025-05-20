İklim krizi arıları da vurdu: Türkiye’de arı nüfusunun yarısı yok oldu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, Edirne’de yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin arı sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Özellikle bu kış yaşanan ani hava değişimlerinin arı kolonilerini büyük ölçüde sarstığını belirtti.

"Bu yıl fazla arı ölümümüz var. Arıcılarımız kendini suçlamasın, don, yağmur ve eksi dereceler açılmış saçılmış, yazlıklarını çıkarmış arıların gafil avlanmalarına sebep oldu." diyen Özkırım, Türkiye’deki arı varlığının yüzde 50'sinden fazlasının bu kış sonunda kaybedildiğini ifade etti.

MEYVE POLENLERİ DONLA KAYBOLDU

Arıların doğadaki iklimsel değişimlere milyonlarca yıl boyunca uyum sağladığını vurgulayan Özkırım, esas problemin ani değişimler olduğunu belirtti. “Soğuk ya da sıcak onlar için sorun değil, fakat ani iniş çıkışlar felakete sebep oluyor. Bu yıl meyve ağaçlarından alacakları polen ve nektar donlarla tamamen kaybedildi” diye konuştu.

Sera gazları, pestisitler ve yanlış tarım uygulamalarıyla arıların doğaya uyum sürecinin sabote edildiğini söyleyen Prof. Dr. Özkırım, “Biz olmasak arılar doğada zayıf olanı eleyip güçlüyle yoluna devam ederdi. Ama biz onların adapte olma şansını da ellerinden alıyoruz” dedi.

"BAL YEMEZSEN OLUR AMA ARISIZ KALIRSAN AÇ KALIRSIN"

Arıların yalnızca bal üretimiyle değil, doğadaki döngünün temel taşı olmasıyla da kritik bir rol üstlendiğini hatırlatan Özkırım, uyarısını şöyle sürdürdü: "Bal yemezsek ölmeyiz ama arılar dünyadan yok olursa salatalık, domates, portakal, elma, ıspanak, marul yani tezgahta gördüğümüz her şey yok olur. Arıların döllenmesine yardımcı olduğu mera alanlarındaki çiçekler de bitkiler olmayacağı için inekler, koyunlar hayvancılığın beslenmesi dolayısıyla et ve süt ürünlerimizde de azalma olur. Arı bu kadar merkezde." diye kaydetti.