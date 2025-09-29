Brezilya çalkalanıyor! Neymar hakkında bağımlılık suçlaması

Brezilya’da futbol dünyası, Neymar’ın özel hayatına dair ortaya atılan çarpıcı iddialarla sarsıldı. Ünlü futbolcunun viski ve enerji içeceğine bağımlı olduğu öne sürülürken, Neymar bu iddiaları yalanlayarak gazeteci Rodolfo Gomes’e dava açtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Brezilya çalkalanıyor! Neymar hakkında bağımlılık suçlaması
Yayınlanma: Güncellenme:

Brezilyalı yıldız Neymar, hakkında çıkan “viski ve enerji içeceği bağımlılığı” iddiaları nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Santos forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun temsilcisi NR Sports, gazeteci Rodolfo Gomes’in suçlamalarını “pervasız, karalayıcı, iftira ve yanlış” olarak nitelendirdi ve resmi açıklama yaptı.

İDDİALAR BREZİLYA’DA GÜNDEM OLDU

Goal.com'a göre, gazeteci Gomes, Futeboteco adlı YouTube kanalında yayımladığı videoda Neymar’ın enerji içecekleri ve viskiye bağımlı olduğunu, nargile kullandığını ve sabahın erken saatlerine kadar bilgisayar oyunu oynadığını ileri sürdü. Ayrıca antrenmanların Neymar’ın bu alışkanlıklarına göre ertelendiğini iddia etti. Bu açıklamalar, Brezilya basınında geniş yankı buldu.

Neymar ise sosyal medya hesabından iddialara esprili bir dille yanıt verdi. Instagram hikâyesinde bir enerji içeceği kutusunun fotoğrafını paylaşarak altına “Red Bull’a addicted. Bu harika” notunu düştü ve göz kırpan emoji ekledi.

SAKATLIK KABUSU SÜRÜYOR

Brezilyalı yıldızın sahadaki durumu da sorunlu. Neymar, 18 Eylül’deki Santos antrenmanında kuadrisepsinde ikinci derece yırtık yaşadı ve Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalacak. Kariyerinde PSG’de ayağını kıran, Al-Hilal’de çapraz bağlarını koparan ve Santos’ta farklı kas sakatlıkları yaşayan Neymar, sık sık sakatlıklarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz ay Santos’un aldığı 6-0’lık ağır yenilgi sonrası taraftarlar futbolcuları antrenman sahasında protesto etti. Neymar, gözyaşları içinde kaldığı bu olay için, “Utanıyorum. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Taraftarların protesto hakkı var ama yaşananlar çok ağırdı” dedi.

Brezilya Milli Takımı’nın 128 maçta 79 golle en skorer oyuncusu olan Neymar, Ekim 2023’te Uruguay maçında dizinden sakatlanmış ve bir yıl futboldan uzak kalmıştı. Yeni teknik direktör Carlo Ancelotti ise Neymar için şu sözleri kullandı: “O şüphesiz en yetenekli Brezilyalı oyuncu. Ama milli takımda oynayabilmesi için yüzde 100 fiziksel formda olması gerekir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarGündem
Beyaz Saray’dan kritik açıklama: “Gazze’de anlaşmaya çok yakınız”Beyaz Saray’dan kritik açıklama: “Gazze’de anlaşmaya çok yakınız”Dünya
neymar
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Beyaz Saray’dan kritik açıklama
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bankacılık sektörü 8 ayda 563 milyar lira kazandı
“AB üyeliğimiz Avrupa’nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır”
Soma’da santral açılsın, Muğla’da karşıyız
Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
Bursa’da kuraklık alarmı
İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor!
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak! Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? 150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor?
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı