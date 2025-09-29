Brezilya çalkalanıyor! Neymar hakkında bağımlılık suçlaması

Brezilyalı yıldız Neymar, hakkında çıkan “viski ve enerji içeceği bağımlılığı” iddiaları nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Santos forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun temsilcisi NR Sports, gazeteci Rodolfo Gomes’in suçlamalarını “pervasız, karalayıcı, iftira ve yanlış” olarak nitelendirdi ve resmi açıklama yaptı.

İDDİALAR BREZİLYA’DA GÜNDEM OLDU

Goal.com'a göre, gazeteci Gomes, Futeboteco adlı YouTube kanalında yayımladığı videoda Neymar’ın enerji içecekleri ve viskiye bağımlı olduğunu, nargile kullandığını ve sabahın erken saatlerine kadar bilgisayar oyunu oynadığını ileri sürdü. Ayrıca antrenmanların Neymar’ın bu alışkanlıklarına göre ertelendiğini iddia etti. Bu açıklamalar, Brezilya basınında geniş yankı buldu.

Neymar ise sosyal medya hesabından iddialara esprili bir dille yanıt verdi. Instagram hikâyesinde bir enerji içeceği kutusunun fotoğrafını paylaşarak altına “Red Bull’a addicted. Bu harika” notunu düştü ve göz kırpan emoji ekledi.

SAKATLIK KABUSU SÜRÜYOR

Brezilyalı yıldızın sahadaki durumu da sorunlu. Neymar, 18 Eylül’deki Santos antrenmanında kuadrisepsinde ikinci derece yırtık yaşadı ve Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalacak. Kariyerinde PSG’de ayağını kıran, Al-Hilal’de çapraz bağlarını koparan ve Santos’ta farklı kas sakatlıkları yaşayan Neymar, sık sık sakatlıklarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz ay Santos’un aldığı 6-0’lık ağır yenilgi sonrası taraftarlar futbolcuları antrenman sahasında protesto etti. Neymar, gözyaşları içinde kaldığı bu olay için, “Utanıyorum. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Taraftarların protesto hakkı var ama yaşananlar çok ağırdı” dedi.

Brezilya Milli Takımı’nın 128 maçta 79 golle en skorer oyuncusu olan Neymar, Ekim 2023’te Uruguay maçında dizinden sakatlanmış ve bir yıl futboldan uzak kalmıştı. Yeni teknik direktör Carlo Ancelotti ise Neymar için şu sözleri kullandı: “O şüphesiz en yetenekli Brezilyalı oyuncu. Ama milli takımda oynayabilmesi için yüzde 100 fiziksel formda olması gerekir.”