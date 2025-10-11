Bu akşam gözler Haaland'da: Norveç tam gaz gidiyor, rakip İsrail! İşte maç saati ve yayın kanalı

Norveç – İsrail karşılaşması, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele, Norveç’in başkenti Oslo’daki Ullevaal Stadı’nda oynanacak.

Heyecan dolu 90 dakika, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

NORVEÇ LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Grup I’de fırtına gibi esen Norveç, oynadığı 5 maçta 5 galibiyetle 15 puan topladı ve liderliğini sürdürüyor.

Rakip fileleri tam 24 kez havalandıran Norveç, sadece 3 gol yedi ve +21 averajla grubun açık ara en formda ekibi konumunda.

Teknik direktör Stale Solbakken, yıldız golcü Erling Haaland önderliğinde sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Ev sahibi, son maçında Moldova’yı 11-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etmişti.

Kalede Örjan Nyland, savunmada J. Ryerson, K. Ajer, T. Heggem ve D. Wolfe görev yapacak.

Orta sahada O. Bobb, S. Berge ve P. Berg forma giyerken, hücum hattında A. Sörloth ve A. Nusa kanatlardan destek verecek.

Forvette ise gözler doğal olarak Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland’da olacak.

İSRAİL ZORLU DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Konuk ekip İsrail, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 9 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Teknik direktör Ran Ben Shimon yönetimindeki ekip, sahaya 5-4-1 dizilişiyle çıkacak.

Kalede D. Peretz, savunmada E. Dasa, E. Peretz, I. Nachmias, O. Blorian ve R. Revivo görev alacak.

Orta sahada O. Gloukh, M. Abu Fani, D. Biton ve M. Solomon, ileri uçta ise kaptan A. Khalaili forma giyecek.

FORM DURUMLARI

Norveç son beş maçında adeta durdurulamaz bir performans sergiledi:

Moldova 11-1, Finlandiya 1-0, Estonya 1-0, İtalya 3-0, İsrail 4-2.

Bu seride 20 gol atan ekip, sadece 3 gol yedi.

İsrail ise son beş maçında 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

İtalya’ya 5-4 kaybeden ekip, hücumda etkili olsa da savunmada ciddi açıklar verdi.

MAÇI POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Zorlu karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan ünlü hakem Szymon Marciniak yönetecek. Yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Arkadiusz Kupsik yapacak. VAR’da Tomasz Kwiatkowski, AVAR’da ise Wojciech Myć görev alacak.

Grup I’de Norveç 15 puanla zirvede, İtalya ve İsrail ise 9 puanla ikinci ve üçüncü sıralarda bulunuyor.