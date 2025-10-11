FIFA’dan tarihi ceza! Yerel lig maçları artık yurt dışında oynanamayacak

Uluslararası futbol yönetiminde gündem, yerel lig maçlarının yabancı ülkelerde oynanması.

UEFA’nın İspanya LaLiga ve İtalya Serie A takımlarının yurt dışında maç yapmasına “isteksiz bir onay” vermesi, FIFA’yı harekete geçirdi. FIFA, yerel lig maçlarının kendi ülkesi dışında oynanmasına ilişkin yönetmelikleri yeniden düzenleme kararı aldı.

FIFA’DAN “YENİ KURAL KİTABI” HAZIRLIĞI

FIFA, uluslararası futbolun kontrolsüz biçimde ticarileşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kuruluş, “yerel maçların ihracı” konusunda daha net ve bağlayıcı bir düzenleme hazırlıyor.

FIFA yönetimi, 2014’te oluşturulan mevcut kuralların “yetersiz ve etkisiz” kaldığını belirtti.

Bu kurallar, yalnızca “ilgili tarafların onayıyla” maçların başka ülkelerde oynanmasına izin veriyor ancak FIFA’ya böyle durumları durdurma yetkisi vermiyordu.

Bu boşluk, UEFA’nın son dönemde yaptığı onay kararlarının ardından eleştirilere neden oldu.

Goal.com'a göre FIFA yönetimi, mevcut durumdan “hayal kırıklığı” duyuyor ve artık doğrudan müdahale edebilmek için bağımsız karar yetkisi istiyor.

UEFA’DAN “İSTEKLİ OLMAYAN” ONAY

UEFA, bazı LaLiga ve Serie A kulüplerinin yurt dışında maç oynama taleplerini kabul etse de bu durumdan memnun değil. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Halihazırda gözden geçirilmekte olan ilgili FIFA düzenleyici çerçevesinin yeterince açık ve detaylı olmadığı göz önüne alındığında, UEFA icra komitesi kendisine iletilen iki talebi istisnai olarak onaylama kararını isteksizce almıştır.”

Yurt dışı maç tartışmaları futbol dünyasında yeni değil. İngiltere Premier Lig yönetimi, 2008 yılında “39. maç” adıyla bilinen planla bazı karşılaşmaları başka ülkelerde oynatmayı önermiş, ancak taraftarların yoğun tepkisi üzerine proje rafa kaldırılmıştı.

O dönemden bu yana futbolun küresel pazara açılması fikri sık sık gündeme gelse de, FIFA şimdi bu süreci tamamen denetim altına almayı hedefliyor.

SON KARAR EV SAHİBİ FEDERASYONLARDA

FIFA’nın hazırladığı yeni kurallar henüz yürürlüğe girmediği için, şu anda yetki ev sahibi federasyonlar ve ilgili konfederasyonlarda. Bu kapsamda, ABD Futbol Federasyonu (US Soccer) ve Avustralya Futbol Federasyonu gibi kurumların kararları belirleyici olacak.

ABD’de özellikle Villarreal – Barcelona maçının Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanması planlanıyor. Ancak US Soccer, Major League Soccer’a ticari zarar verebileceği gerekçesiyle bu konuda temkinli davranıyor.