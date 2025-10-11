Macaristan – Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası yolunda kritik mücadele!

Macaristan ile Ermenistan arasındaki Dünya Kupası Elemeleri Grup F mücadelesi, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlerle EXXEN ekranlarından canlı yayın aracılığıyla buluşacak. Mücadele, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskás Aréna’da oynanacak.

İKİ TAKIM İÇİN DE “KADER MAÇI”

Grup F’te Portekiz 6 puanla zirvede yer alırken, Ermenistan 3 puanla ikinci, Macaristan ise yalnızca 1 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bu nedenle Macaristan için bu karşılaşma, adeta “ya tamam ya devam” anlamı taşıyor. Ermenistan ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle grupta ikinci sıradaki yerini güçlendirmek istiyor.

Teknik direktör Marco Rossi, sahaya dengeli bir dizilişle çıkıyor. Kalede B. Toth görev yaparken, savunma hattında L. Nego, W. Orban, A. Szalai ve M. Kerkez forma giyecek. Orta alanda A. Schafer ve C. Styles görev alırken, hücum hattının beyni kaptan Dominik Szoboszlai olacak. Kanatlarda A. Toth ve B. Bolla, ileri uçta ise gol umudu D. Lukacs görev yapacak.

Konuk ekip Ermenistan, teknik direktör Eghishe Melikyan yönetiminde sahaya 4-3-3 sistemiyle çıkıyor. Kalede H. Avagyan, savunmada K. Hovhannisyan, S. Muradyan, G. Harutyunyan ve E. Piloyan yer alıyor. Orta sahada V. Bichakhchyan, U. Iwu ve E. Spertsyan görev alırken, hücum hattında T. Barseghyan, N. Tiknizyan ve yıldız forvet L. Zelarayan görev yapacak.

FORM DURUMLARI

Macaristan son beş maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi.

Son olarak Portekiz’e 3-2 yenilen Macarlar, evinde galibiyet arayacak.

Ermenistan ise son dönemde çıkışta. İrlanda’yı 2-1 yenerek moral bulan ekip, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde.

MAÇI İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcılıklarını Daniel Cook ve Ian Hussin yapacak. VAR’da Darren England, AVAR’da ise Andrew Madley görev alacak.