Bulgaristan maçı sonrası Montella’dan açıklama: “Çok kolay maç değildi”

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. mücadelesinde Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Montella, önemli açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARI RAKİBE POZİSYON VERDİK, BU BENİ ÜZDÜ"

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Montella, "Öncelikle futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok kolay maç değildi" dedi. Bulgaristan'ı da tebrik eden İtalyan çalıştırıcı, "İkinci yarı rakibimize bir kaç pozisyon verdik, bu beni biraz üzdü" ifadelerini kullandı. Kaan'ın yaşadığı sakatlığa da değinen Montella, "Kaan konusunda üzüldük. Kastan dolayı problem yaşadı. Durumu yarın sabah belli olur" şeklinde konuştu.

İspanya maçı ile ilgili yöneltilen bir soruya Vincenzo Montella, şu yanıtı verdi: "Aslında sıralama konusunda grupta çok fark oluşturmayacak maç ama bizim için çok önemli. Bugün o maç için futbolcularımızı koruduk. Sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, rekabet yüzdesi çok yüksek. Tüm futbolcularımıza güveniyoruz".

Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun santrfor mevkisindeki performansı ve Bursa seyircisinin coşkusu hakkındaki soruyu ise şöyle cevapladı: "Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık. Bu bizi açıkçası duygulandırdı. İtalyan bir arkadaşım geldi. Hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi. Kerem takımı inanılmaz ayağa kaldırıyor. Herkes hırslı şekilde onun peşinden gidiyor. Bizim için ne kadar önemli futbolcu olduğunu söylemeye gerek yok. Barış, Orkun gibi futbolcu korumak aklımdaydı. Mart ayında tam kadro gitmek istiyoruz. Bunun için gerekli kararları vererek, bu kadro ile çıktık".

"AKILLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Tecrübeli teknik adam, sarı kart sınırındaki oyuncularla ilgili dikkatli olmaları gerektiğini belirtti: "Akıllı olmamız gerekiyor. Sınırdakileri biliyoruz. Hepsini korumamız ve mantıklı hareket etmemiz lazım. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor. Tüm futbolcularımıza güveniyorum. Kimi oyuna sokarsak sokalım hırslı bir şekilde oynayacaklardır."

Montella, oyuncu performanslarına da değinerek, "Hakan bugün inanılmaz bir performans gösterdi. Bir ağrı hissetti. Kendisini sakatlıklardan korumamız gerekiyor. Kaan da aynı şekilde. Kimi koyarsak koyalım, hırslı olacaklardır" diye ekledi.

Play-Off'ta İtalya ile muhtemel bir eşleşmenin hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, "Çok karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Yüzde olarak çok düşük. Aksi bir durum olmazsa birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz. Mekanizmaları benden daha iyi tanıyorsunuz. Kendi ülkem olduğu için değil, şartlar buna el vermiyor" ifadelerini kullandı.

Montella, görevlerini her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını hatırlatarak sözlerini noktaladı: "Takım ruhunu hiç bir zaman esirgemeyen bir takım var. Öncelikle normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz".