Bursaspor'da kritik karşılaşma: Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Tarihinde bir Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor, zor geçen yılların ardından yeniden doğmak üzere. 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, ligin 28. haftasında Artvin Hopaspor ile karşılaşacak.

13 Nisan Pazar günü saat 15.00’te oynanacak mücadele, Artvin ekibinin sahasının tadilatta olması nedeniyle Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda yapılacak. Bursaspor bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.

40 BİN SEYİRCİLİ DESTEK, SADECE 1 MAĞLUBİYET

Yeni başkan Enes Çelik’in göreve gelmesiyle yeniden yapılanma sürecine giren Bursaspor, camiada birlik ve beraberliği sağlayarak güçlü bir çıkış yakaladı. Maddi sorunlar, bağış kampanyaları ve projelerle hafifletilirken, sportif başarı da hız kesmedi.

Yeşil beyazlılar, bu sezon çıktığı 27 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. 19 galibiyet ve 7 beraberlikle 64 puan toplayan Bursaspor, maçlarını ortalama 40 bin taraftar önünde oynayarak alt ligler için rekor sayılabilecek bir ilgiyle karşılandı.

BALIKESİR’DE KAPALI GİŞE ŞAMPİYONLUK MAÇI

Şampiyonluk yolunda kader maçına çıkacak olan Bursaspor’un taraftarı, Artvin Hopaspor karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nun 13 bin 732 kişilik kapasitesi kısa sürede doldu. Karşılaşmanın “kapalı gişe” oynanacağı duyuruldu.

Bu sezonki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Bursaspor, Türkiye’deki profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan takımlardan biri oldu. Yeşil beyazlılar, bu alanda sadece Süper Lig’in zirvesindeki Galatasaray ile aynı seviyede yer alıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARINDAN BİRİ

Bursaspor’un başarısında savunma performansı da büyük rol oynadı. 27 haftada sadece 13 gol yiyen yeşil beyazlı ekip, bu alanda 10 golle lider olan Aliağa Futbol’un ardından ikinci sırada bulunuyor.