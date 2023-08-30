Bursaspor’da tempo arttı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda konuk olacağı Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürürken, Yeşil-beyazlı takımdaki futbolcular akşam idmanında kıran kırana bir mücadele verdi.

Bursaspor’da tempo arttı
Bursaspor’da tempo arttı
Editör: Süleyman Daban
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Bursaspor’da Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımdaki futbolcular akşam idmanında kıran kırana bir mücadele verdi.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda konuk olacağı Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve core çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar ve geniş alanda yaptığı geçiş oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# spor # Bursaspor # TFF 2. Lig # antrenman
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