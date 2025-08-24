Bursaspor’dan tarihi zafer: Sezona 8-0’lık galibiyetle başladı

Bursaspor, Nesine 2. Lig’in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 8-0 mağlup ederek sezona tarihi bir skorla başladı. Goller Ertuğrul Ersoy (2), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam (2), Muhammet Demir (2) ve İlhan Depe’den geldi.

Bursaspor, Nesine 2. Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında tarihi bir galibiyete imza attı.
Yeşil-beyazlılar, rakibini 8-0 mağlup ederek lige unutulmaz bir başlangıç yaptı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Maçın gollerini Ertuğrul Ersoy (2), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam (2), Muhammet Demir (2) ve İlhan Depe kaydetti. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Bursaspor, ikinci yarıda 5 gol daha buldu.

YENİ MALATYASPOR 11’İ

Çınar Yıldızlı, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Talha Garip, Muhammed Göktürk Gök, Muhammet Emir Ulusoy, Miraç Küçük, Murat Şamil Güler, Burak Efe Yaz, Enes Nas, Osman Katipoğlu, Mehmet Emin Taştan

Yedekler: Erhan Açıkgöz, Eray Şişman, Ahmet Barman, Onur Nazlı, Kemalcan Esen, Ekrem Anuk, Muhammed Mustafa Tatar

Teknik sorumlu: Faruk Akçınar


BURSASPOR 11’İ

Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, Tunahan Ergül, Hakkı Türker, Barış Gök, Muhammet Demir

Yedekler: Salih Efe Fidan, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Enes Çalışkan, Sedat Cengiz, Muhammet Zeki Dursun, Hamza Gür, Ertuğrul İdris Furat, İlhan Depe, Emrehan Gedikli

Teknik sorumlu: Adem Çağlayan

TARİHİ FARK

8-0’lık skor, Bursaspor’un lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Taraftarlar maç sonunda takımlarını ayakta alkışladı.

