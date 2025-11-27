CANLI İZLE: 12 Dev Adam parkeye çıkıyor! Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroBasket 2025 yolunda C Grubu’nda Sırbistan, İsviçre ve Bosna Hersek ile mücadele eden Millilerimiz, grubun açılış maçlarında avantajı kapmak niyetinde. Gruptaki tüm takımların henüz puanla tanışmadığı bu aşamada, alınacak her galibiyet altın değerinde.

Son hazırlık maçlarında Almanya'ya mağlup olsa da Yunanistan ve Polonya gibi güçlü rakipleri deviren Ay-Yıldızlılar, formda bir görüntü çiziyor. Konuk ekip Bosna Hersek ise son maçında Polonya'ya yenilerek İstanbul'a geldi.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği milli maç bugün saat 21.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport, S Sport Plus ve tabii platformlarından da takip edilebilecek.

Karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kritik mücadele öncesinde A Milli Takımımızın kadrosunda NBA patentli iki önemli ismin sakatlığı bulunuyor. Sağlık heyetinden gelen raporlara göre; ayak bileği burkulması yaşayan Cedi Osman ve bilek/ayak sakatlığı bulunan genç yıldız Adem Bona, Bosna Hersek karşısında forma giyemeyecek.