CANLI İZLE: 12 Dev Adam parkeye çıkıyor! Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan başlıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, C Grubu’ndaki kritik randevuda Bosna Hersek’i İstanbul’da ağırlıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: 12 Dev Adam parkeye çıkıyor! Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

EuroBasket 2025 yolunda C Grubu’nda Sırbistan, İsviçre ve Bosna Hersek ile mücadele eden Millilerimiz, grubun açılış maçlarında avantajı kapmak niyetinde. Gruptaki tüm takımların henüz puanla tanışmadığı bu aşamada, alınacak her galibiyet altın değerinde.

Son hazırlık maçlarında Almanya'ya mağlup olsa da Yunanistan ve Polonya gibi güçlü rakipleri deviren Ay-Yıldızlılar, formda bir görüntü çiziyor. Konuk ekip Bosna Hersek ise son maçında Polonya'ya yenilerek İstanbul'a geldi.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği milli maç bugün saat 21.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport, S Sport Plus ve tabii platformlarından da takip edilebilecek.

Karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kritik mücadele öncesinde A Milli Takımımızın kadrosunda NBA patentli iki önemli ismin sakatlığı bulunuyor. Sağlık heyetinden gelen raporlara göre; ayak bileği burkulması yaşayan Cedi Osman ve bilek/ayak sakatlığı bulunan genç yıldız Adem Bona, Bosna Hersek karşısında forma giyemeyecek.

Lider Samsunspor, Breidablik deplasmanında! Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?Lider Samsunspor, Breidablik deplasmanında! Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?Spor
Japon deprem uzmanından Türkiye'ye uyarı: “Dünyadaki büyük fay hatlarından biri!”Japon deprem uzmanından Türkiye'ye uyarı: “Dünyadaki büyük fay hatlarından biri!”Yurt
basketbol 12 Dev Adam
Günün Manşetleri
"Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok"
Papa 14. Leo, Türkiye'de!
Karayolları filosuna dev takviye
Bedelli askerlik bütçeyi nasıl etkiledi?
İstanbul'da bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
7 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Çok Okunanlar
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar... Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
Altında beklenmedik düşüş! Altında beklenmedik düşüş!