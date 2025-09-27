🔴 CANLI İZLE Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı CANLI İZLE

LaLiga’da Madrid derbisi bugün, 27 Eylül 2025 Cumartesi TSİ 17.15’te Riyadh Air Metropolitano’da

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
🔴 CANLI İZLE Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı CANLI İZLE
Yayınlanma: Güncellenme:

LaLiga’nın 7. haftasında Atlético Madrid, Real Madrid’i Riyadh Air Metropolitano’da ağırlıyor. Karşılaşma TSİ 17.15’te başlayacak. Türkiye’de yayın S Sport ve S Sport Plus üzerinden yapılacak. S Sport Plus çevrim içi abonelikle izlenebilir; S Sport kanalları ayrıca bazı platform paketlerinde yer almaktadır.

Mourinho’dan Benfica’ya dünyaca ünlü yıldız! İlk transferi ses getirecekMourinho’dan Benfica’ya dünyaca ünlü yıldız! İlk transferi ses getirecekSpor
Alanya’da öğrenci yurdunda 14 çocuğa istismar! Sanığa 83 yıl hapisAlanya’da öğrenci yurdunda 14 çocuğa istismar! Sanığa 83 yıl hapisGündem
real madrid atletico madrid hangi kanalda
Günün Manşetleri
Bir belediye başkanı daha istifa etti
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok sayıda gözaltı, şirketler mercek altında!
144 mağara imha edildi, mühimmat deposu ele geçirildi
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
Çok Okunanlar
Çalışmayan milyonlarca kadına müjde! Çalışmayan milyonlarca kadına müjde!
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor?
Meteoroloji’den sarı alarm! Meteoroloji’den sarı alarm!
Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatları uçuşa geçti!
Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor