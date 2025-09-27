🔴 CANLI İZLE Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı CANLI İZLE
LaLiga’da Madrid derbisi bugün, 27 Eylül 2025 Cumartesi TSİ 17.15’te Riyadh Air Metropolitano’da
Yayınlanma: Güncellenme:
LaLiga’nın 7. haftasında Atlético Madrid, Real Madrid’i Riyadh Air Metropolitano’da ağırlıyor. Karşılaşma TSİ 17.15’te başlayacak. Türkiye’de yayın S Sport ve S Sport Plus üzerinden yapılacak. S Sport Plus çevrim içi abonelikle izlenebilir; S Sport kanalları ayrıca bazı platform paketlerinde yer almaktadır.