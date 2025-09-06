CANLI İZLE: Bosna Hersek’in gözü zirvede! San Marino-Bosna Hersek maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup H’te lider Bosna-Hersek, grupta henüz puan alamayan San Marino’ya konuk oluyor.

Saat 21:45’te başlayacak mücadele, Stadio Olimpico di Serravalle’de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAN MARİNO-BOSNA HERSEK MAÇI CANLI İZLE

SAN MARİNO KABUSTAN UYANAMIYOR

San Marino’nun teknik direktörü Roberto Cevoli yönetimindeki kadroda E. Colombo, F. Fabbri, M. Cevoli, G. Valentini, A. Riccardi, A. Golinucci, L. Capicchioni, S. Zannoni, A. Contadini, F. Berardi ve N. Nanni ilk 11’de sahaya çıkacak. San Marino sahaya 4-3-2-1 formasyonuyla çıkarken, kaleyi genç file bekçisi Colombo koruyacak. Takımın kaptanlığını ise A. Golinucci üstlenecek.

Modena ile oynanan hazırlık maçında 4-1 kaybeden ekip, resmi maçlarda da Avusturya’ya 4-0, Bosna-Hersek’e 1-0, Romanya’ya 5-1 ve Güney Kıbrıs’a 2-0 yenildi. Şu ana kadar 4 maçta 12 gol yiyip sadece 1 gol atabilen San Marino, -11 averajla son sırada yer alıyor.

LİDER BOSNA HERSEK HATA İSTEMİYOR

Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna-Hersek, elemelerde çıktığı üç maçı da kazandı ve grubun zirvesine yerleşti. Takımın sahaya çıkacağı ilk 11 şöyle: N. Vasilj, J. Gazibegovic, S. Radeljić, A. Barisic, D. Burnic, B. Tahirovic, I. Bašić, H. Hajradinovic, K. Alajbegovic, E. Demirovic ve kaptan E. Dzeko. Bosna-Hersek bu karşılaşmada 4-4-2 dizilişiyle mücadele edecek.

Dzeko ve Demirovic ikilisi, hücum hattında gol silahı olarak öne çıkarken, orta saha organizasyonunun kilidini Tahirovic ve Bašić çözecek. Teknik direktör Barbarez’in kurduğu sistem, son haftalarda meyvesini fazlasıyla vermiş durumda.

Slovenya’ya karşı tek yenilgisini hazırlık maçında alan takım, son beş maçında G. Kıbrıs Rum Kesimi’ni 2-1, San Marino’yu 1-0, Romanya’yı 1-0 mağlup etti ve Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna 3 maçta 3 galibiyetle 9 puan toplarken, averajı +3 seviyesinde bulunuyor.

Karşılaşmanın hakem kadrosu Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan. Orta hakem olarak E. Jorgji görev yapacak. Yardımcılar D. Rexha ve R. Çokaj olacak. VAR koltuğunda K. Barjamaj, AVAR’da ise J. Xhaja yer alacak.

PUAN DURUMU

Grup H’te puan durumu şu şekilde şekillendi:

Lider Bosna-Hersek, oynadığı 3 maçta 3 galibiyetle 9 puana ulaştı. Onu 6’şar puanlı Avusturya ve Romanya takip ediyor. G. Kıbrıs Rum Kesimi 3 puanda kalırken, San Marino henüz puanla tanışamadı.