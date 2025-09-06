CANLI İZLE: EURO 2025’te kader gecesi: Avusturya-Güney Kıbrıs maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup H’te beşinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Bugün saat 21:45’te başlayacak karşılaşmada Avusturya ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Raiffeisen Arena’da karşı karşıya gelecek.

Müsabaka EXXEN platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

AVUSTURYA-GÜNEY KIBRIS MAÇI CANLI İZLE

AVUSTURYA 3’TE 3 PEŞİNDE

Avusturya teknik direktör Ralf Rangnick yönetiminde sahaya çıkıyor. Avusturya’nın ilk 11’i şöyle:

A. Schlager, X. Schlager, P. Lienhart, D. Alaba (K), P. Mwene, N. Seiwald, K. Laimer, P. Wimmer, C. Baumgartner, M. Sabitzer ve M. Arnautović. Takım 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkacak.

Avusturya’nın gruptaki son 5 maçlık performansında dikkat çeken sonuçlar yer alıyor. San Marino deplasmanından 4-0’lık net bir galibiyetle dönen ekip, evinde Romanya’yı 2-1 mağlup etmişti. Sırbistan’a 2-0 kaybeden takım, diğer iki maçta Sırbistan ve Slovenya ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sonuçlarla 2 maçta 6 puan toplayan Avusturya, grupta 6 gol atıp yalnızca 1 gol yedi ve +5 averajla 2. sıraya yerleşti.

GÜNEY KIBRIS SÜRPRİZ PEŞİNDE

Güney Kıbrıs Rum Kesimi teknik direktörü Apostolos Mantzios önderliğinde sahaya çıkacak. İlk 11 şöyle:

F. Ribeiro (K), A. Shikkis, C. Shelis, K. Laifis, K. Pileas, C. Charalampous, L. Loizou, K. Artymatas, G. Kastanos, M. Tzionis ve I. Pittas. Güney Kıbrıs 4-1-4-1 formasyonunu tercih etti.

Son 5 karşılaşmasına bakıldığında Güney Kıbrıs için istikrarsız bir grafik dikkat çekiyor. Romanya’ya karşı 2-0 ve 4-1’lik mağlubiyetler alan ekip, Bulgaristan karşısında 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Bosna-Hersek’e 2-1 kaybeden Güney Kıbrıs, San Marino’yu ise 2-0 yenerek gruptaki tek galibiyetini almıştı. Şu ana kadar 3 maç oynayan takım 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda bulunuyor ve averajı -1. Güney Kıbrıs, puan tablosunda 4. sırada yer alıyor.

GRUPTA SON DURUM NE?

Grup H’te şu an liderlik koltuğunda 3 maçta 9 puan toplayan Bosna-Hersek oturuyor. Avusturya 2 maçta 6 puanla ikinci sırada yer alırken, aynı puana sahip Romanya averajla üçüncü basamakta bulunuyor. Güney Kıbrıs 3 puanla dördüncü, puanı olmayan San Marino ise beşinci sırada. Bu hafta Bosna-Hersek, San Marino ile; Avusturya ise Güney Kıbrıs ile karşılaşacak.

HAKEMLER DANİMARKA’DAN

Maçta görev alacak hakem kadrosu Danimarka Futbol Federasyonu’ndan. Orta hakemlik görevini J. Kehlet üstlenecek. Yardımcı hakemler L. Hummelgaard ve M. Markus olacak. VAR odasında J. Hansen, AVAR olarak ise S. Putros görev yapacak.