CANLI İZLE: Ermenistan - Portekiz maçı öncesi nefesler tutuldu! Dünya kupası eleme grubunda dev kapışma başlıyor

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Grup F’te Ermenistan, sahasında güçlü rakibi Portekiz’i ağırlıyor. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları zorlu deplasmanda galibiyet ararken, ev sahibi Ermenistan sürpriz peşinde.

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri’nin 5. haftasında Ermenistan - Portekiz karşılaşması saat 19.00’da başlıyor.

Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, ilk 11’de önemli yıldızlara görev verdi. Kalede Diogo Costa, savunmada Cancelo, Ruben Dias, Inacio, orta sahada Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, ileri hatta ise Pedro Neto, Cristiano Ronaldo ve Joao Felix yer alıyor.

Ronaldo kaptanlık bandıyla takımın hücum lideri olacak.

Ev sahibi Ermenistan’ın teknik direktörü Eghishe Melikyan, 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkıyor. Kaleyi Avagyan korurken, savunma hattı Harutyunyan, Muradyan, Piloyan, Tiknizyan şeklinde. Hücumda ise Tigran Barseghyan ve Lucas Zelarayan gol arayacak isimler.

FORM DURUMLARI NE SÖYLÜYOR?

Ermenistan, son 5 maçta yalnızca Letonya’yı 2-1 mağlup ederken, Gürcistan ve Kosova karşısında farklı mağlubiyetler aldı. Son olarak Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Portekiz ise son 5 maçta İspanya ile berabere kalırken, Almanya ve Danimarka karşısında farklı galibiyetler elde etti. Yıldızlarla dolu kadrosuyla rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.

Grup F’te henüz hiçbir takım maça çıkmadı. Bu nedenle Ermenistan - Portekiz karşılaşması, grubun kaderini belirleyecek ilk mücadele olacak. 

MAÇIN HAKEM KADROSU

Maçta İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Gary Beswick ve Adam Nunn. VAR’da ise Paul Tierney, AVAR’da Stuart Attwell görev yapacak.

