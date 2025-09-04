CANLI İZLE: EuroBasket’te kritik mücadele: Bosna-Hersek – Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa basketbolunun prestijli organizasyonu EuroBasket 2025’te heyecan sürüyor. Günün dikkat çeken maçlarından birinde Bosna-Hersek ile Gürcistan karşı karşıya gelecek.
Bosna-Hersek – Gürcistan mücadelesi bugün saat 15.00’te oynanacak.
Karşılaşma, Güney Kıbrıs’ta bulunan Spyros Kyprianou Athletic Center salonunda yapılacak. Basketbolseverler maçı TRT Spor Yıldız ve tabii üzerinden canlı izleyebilecek.
BOSNA HERSEK-GÜRCİSTAN KARŞILAŞMASI CANLI İZLE
BOSNA-HERSEK ÇIKIŞ PEŞİNDE
Bosna-Hersek, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Yunanistan karşısında 80-77’lik kritik bir galibiyet elde eden ekip, İtalya ve İspanya karşılaşmalarında mağlup olmuştu. Grup sıralamasında 6 puanla 5. sırada bulunuyor.
GÜRCİSTAN DENGE ARIYOR
Gürcistan ise 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 93-61 mağlup ederek moral bulan ekip, güçlü rakipler karşısında zorlandı. 6 puanla 4. sırada yer alıyor ve son 16 turu öncesi avantaj peşinde.
SON 16 TURU İÇİN KRİTİK MAÇ
İki takım da gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmek için parkede olacak. Bosna-Hersek kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken, Gürcistan galibiyetle yerini sağlamlaştırmak istiyor.