CANLI İZLE: EuroBasket’te kritik mücadele: Fransa İzlanda’ya karşı! İşte yayın bilgileri

Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından EuroBasket’te Fransa ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Mücadele, grubun son maçları arasında dikkat çeken karşılaşmalardan biri olacak.

Fransa – İzlanda karşılaşması bugün saat 15.00’te oynanacak.

Karşılaşma, Polonya’nın Katowice kentindeki Spodek Arena’da yapılacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Maç, TRT Spor, Tabii ve dijital platformlardan canlı yayınlanacak.

FRANSA FORMDA, İZLANDA GALİBİYET ARIYOR

Fransa grupta geride kalan dört maçında üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmada Polonya’yı 83-76 mağlup eden Fransa, güçlü oyununu sürdürdü. İzlanda ise oynadığı dört maçın tamamını kaybetti ve henüz galibiyet sevinci yaşamadı.

GRUPTA SON DURUM

EuroBasket’te grupta İsrail, Polonya ve Fransa üçer galibiyetle zirvede yer alıyor. Slovenya iki galibiyetle onları takip ederken, Belçika ve İzlanda son iki sırada bulunuyor.

