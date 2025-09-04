CANLI İZLE: EuroBasket’te kritik mücadele: Fransa İzlanda’ya karşı! İşte yayın bilgileri

Fransa – İzlanda karşılaşması bugün saat 15.00’te oynanacak.

Karşılaşma, Polonya’nın Katowice kentindeki Spodek Arena’da yapılacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Maç, TRT Spor, Tabii ve dijital platformlardan canlı yayınlanacak.

FRANSA-İZLANDA KARŞILAŞMASI CANLI İZLE

FRANSA FORMDA, İZLANDA GALİBİYET ARIYOR

Fransa grupta geride kalan dört maçında üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmada Polonya’yı 83-76 mağlup eden Fransa, güçlü oyununu sürdürdü. İzlanda ise oynadığı dört maçın tamamını kaybetti ve henüz galibiyet sevinci yaşamadı.

GRUPTA SON DURUM

EuroBasket’te grupta İsrail, Polonya ve Fransa üçer galibiyetle zirvede yer alıyor. Slovenya iki galibiyetle onları takip ederken, Belçika ve İzlanda son iki sırada bulunuyor.