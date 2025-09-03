CANLI İZLE: Eurobasket’te kritik mücadele: Litvanya – İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroBasket heyecanı hız kesmeden sürüyor. Helsinki’de oynanacak Litvanya – İsveç karşılaşması, grupta dengeleri değiştirebilir. İki takımın form durumu, maça olan ilgiyi daha da artırıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Eurobasket’te kritik mücadele: Litvanya – İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

EuroBasket’in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Litvanyaİsveç maçı, bugün saat 16.30’da oynanacak.

Basketbolseverler, bu önemli mücadeleyi tabii spor 6 kanalından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki Nokia Arena’da sahne alacak.

LİTVANYA FORMDA GELİYOR

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Litvanya, son beş maçında dört galibiyet elde etti. Litvanya; Karadağ, Büyük Britanya ve İzlanda karşısında galip gelirken, 1 Eylül’deki mücadelede Finlandiya’yı 81-78 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.

Tek mağlubiyetini ise güçlü Almanya karşısında yaşayan Litvanya, 107-88’lik skorla sahadan yenik ayrılmıştı.

İSVEÇ KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR

İsveç, son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Tek galibiyetini Karadağ’ı 87-81 mağlup ederek elde eden İsveç; Almanya, Finlandiya, Estonya ve Büyük Britanya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Özellikle Almanya karşısında alınan 105-83’lük yenilgi, takımın savunmadaki açıklarını gözler önüne serdi.

Form grafiği açısından bakıldığında, Litvanya karşılaşmaya favori olarak çıkıyor. Kadro derinliği ve son maçlardaki performansı ile öne çıkan Litvanya, gruptaki üst sıralar için avantajlı durumda.

İsveç ise bu maçta sürpriz yaparak kötü gidişatı sonlandırmak isteyecek. Savunmada daha dikkatli, hücumda ise dengeli bir oyun sergilemeleri halinde İsveç’in şansı artabilir.

LİTVANYA-İSVEÇ KARŞILAŞMASI CANLI İZLE

Bursa’da dehşet: Kızlara rahatsızlık verdiği iddia edilen alkollü şahıs bıçaklandıBursa’da dehşet: Kızlara rahatsızlık verdiği iddia edilen alkollü şahıs bıçaklandıYurt
CANLI İZLE: FİVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda dev kapışma: İtalya-Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?CANLI İZLE: FİVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda dev kapışma: İtalya-Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?Spor
litvanya isveç basketbol
Günün Manşetleri
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı
Gürsel Tekin’den CHP İstanbul için kritik mesaj
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine baskın
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine dev operasyon
Doğu Perinçek Kemeraltı esnafıyla buluştu
15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Çok Okunanlar
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır? 1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır?
Kira artış tavanı ne kadar oldu? Kira artış tavanı ne kadar oldu?