CANLI İZLE: Eurobasket’te kritik mücadele: Litvanya – İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroBasket’in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Litvanya – İsveç maçı, bugün saat 16.30’da oynanacak.

Basketbolseverler, bu önemli mücadeleyi tabii spor 6 kanalından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki Nokia Arena’da sahne alacak.

LİTVANYA FORMDA GELİYOR

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Litvanya, son beş maçında dört galibiyet elde etti. Litvanya; Karadağ, Büyük Britanya ve İzlanda karşısında galip gelirken, 1 Eylül’deki mücadelede Finlandiya’yı 81-78 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.

Tek mağlubiyetini ise güçlü Almanya karşısında yaşayan Litvanya, 107-88’lik skorla sahadan yenik ayrılmıştı.

İSVEÇ KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR

İsveç, son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Tek galibiyetini Karadağ’ı 87-81 mağlup ederek elde eden İsveç; Almanya, Finlandiya, Estonya ve Büyük Britanya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Özellikle Almanya karşısında alınan 105-83’lük yenilgi, takımın savunmadaki açıklarını gözler önüne serdi.

Form grafiği açısından bakıldığında, Litvanya karşılaşmaya favori olarak çıkıyor. Kadro derinliği ve son maçlardaki performansı ile öne çıkan Litvanya, gruptaki üst sıralar için avantajlı durumda.

İsveç ise bu maçta sürpriz yaparak kötü gidişatı sonlandırmak isteyecek. Savunmada daha dikkatli, hücumda ise dengeli bir oyun sergilemeleri halinde İsveç’in şansı artabilir.

LİTVANYA-İSVEÇ KARŞILAŞMASI CANLI İZLE