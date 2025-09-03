Bursa’da dehşet: Kızlara rahatsızlık verdiği iddia edilen alkollü şahıs bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, kaldırımdan geçen kızlara rahatsızlık veren 51 yaşındaki bir şahıs, üç kişi tarafından darbedilip bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan adam hastaneye kaldırılırken, polis kısa sürede şüphelileri yakaladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Ş.K. (51), kaldırımdan geçen genç kızlara rahatsızlık verdi.

Durumu gören üç kişi, olaya müdahale etti. Alkollü şahsı darbeden grup, ardından kolundan bıçakladı.

YARALI SOKAKTA KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

Aldığı darbelerle yaralanan Ş.K., yürümeye devam etti ancak yaklaşık 300 metre ilerideki Halit Tufan Sokak’ta yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, kanlar içindeki şahsı görünce hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek olaya karışan üç kişiyi yakaladı. Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B. (18) gözaltına alındı.

Şüpheliler, şahsı darbettiklerini kabul etti ancak bıçaklama olayını reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

