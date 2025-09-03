CANLI İZLE: FİVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda dev kapışma: İtalya-Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya voleybolunun en prestijli organizasyonunda kritik bir mücadele sahne alıyor. İtalya, son beş maçını kayıpsız geçerek favori olduğunu gösterdi. Polonya ise dirençli oyunuyla turnuvada adından söz ettiriyor. Bangkok’ta oynanacak dev maç için taraftarlar nefesini tuttu.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda heyecan doruğa çıktı. Turnuvanın kritik mücadelelerinden biri olan İtalyaPolonya karşılaşması, hem şampiyonluk hedefi hem de grup liderliği açısından büyük önem taşıyor.

Nefes kesen mücadele 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 16.30’da oynanacak.

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca dijital platformlar üzerinden tabii ve uluslararası yayıncı Volleyball TV aracılığıyla da izlenebilecek.

İTALYA-POLONYA MAÇI CANLI İZLE

İTALYA FORMDA GELİYOR

İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Son beş maçında Almanya’yı 3-0, Belçika’yı 3-1, Küba’yı 3-0, Slovakya’yı 3-0 ve Brezilya’yı 3-1 mağlup eden İtalya, yalnızca skor değil oyun disipliniyle de turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.

Kadrosunda yer alan yıldız oyuncularla sahaya çıkan İtalya, bu karşılaşmada da üstün oyununu sürdürerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

POLONYA SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Polonya Kadın Milli Takımı ise turnuvaya muazzam bir başlangıç yaptı. Beş maçta beş galibiyet elde eden Polonya; Belçika, Almanya, Kenya, Vietnam ve Japonya karşısında parkeden galibiyetle ayrıldı.

Özellikle Almanya ve Belçika karşısında zorlu geçen maçlarda gösterdikleri geri dönüşler, Polonya’nın fiziksel ve mental dayanıklılığının en büyük göstergesi oldu.

Dev karşılaşma, Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele, sadece prestij açısından değil grup sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Galibiyet, çeyrek final yolunda avantaj sağlayacak.

