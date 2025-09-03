Efe Akman’ın transferi Galatasaray’da taşları yerinden oynattı: Ayhan Akman ile yollar ayrıldı

Henüz A Takım’da düzenli forma şansı bulamadan, sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi kapsamında İspanya’nın La Liga 2 ekiplerinden FC Andorra’ya transfer olan Efe Akman, altyapı yapılanması ve oyuncu sözleşmelerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sözcü'ye göre, Galatasaray altyapısından yetişen ve beklentilerin yüksek olduğu Akman’ın Avrupa’ya transferi, kulübün genç oyuncu politikası konusunda eleştirileri de beraberinde getirdi.

Efe Akman’ın transferinin ardından Galatasaray, uzun yıllardır kulüp bünyesinde yer alan Ayhan Akman ile de yollarını ayırdı.

AYHAN AKMAN’IN GALATASARAY KARİYERİ

Türkiye futbolunun önemli isimlerinden biri olan Ayhan Akman, futbolculuk kariyerinde 2001-2012 yılları arasında sarı-kırmızılı formayla orta sahada görev yapmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra kulüpte farklı dönemlerde teknik ekip ve altyapı görevlerinde bulunan Akman, son olarak Galatasaray’ın altyapı organizasyonu içinde rol üstleniyordu.