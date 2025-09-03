Babasının kucağından düşen 10 günlük bebek yaşamını yitirdi

Olay, Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba B.T., kucağında 10 günlük bebeği G.T. ile evinin balkonuna çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bebek, babasının kucağından düşerek apartmanın 5. katından yere çakıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen minik G.T. hayatını kaybetti.