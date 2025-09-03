Babasının kucağından düşen 10 günlük bebek yaşamını yitirdi

Artvin’in Arhavi ilçesinde, 10 günlük bir bebek yaşadığı apartmanın 5. katından babasının kucağından düşerek hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Babasının kucağından düşen 10 günlük bebek yaşamını yitirdi
Yayınlanma:

Olay, Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba B.T., kucağında 10 günlük bebeği G.T. ile evinin balkonuna çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bebek, babasının kucağından düşerek apartmanın 5. katından yere çakıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen minik G.T. hayatını kaybetti.

Başkan yardımcısından çarpıcı iddia: “Akrabalarını işe aldı!"Başkan yardımcısından çarpıcı iddia: “Akrabalarını işe aldı!"Gündem
İzmir’de babaanne dehşeti! torununu dövdü, görüntüler ortaya çıktıİzmir’de babaanne dehşeti! torununu dövdü, görüntüler ortaya çıktıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bebek artvin hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı
Gürsel Tekin’den CHP İstanbul için kritik mesaj
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine baskın
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine dev operasyon
Doğu Perinçek Kemeraltı esnafıyla buluştu
Çok Okunanlar
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır? 1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır?
Kira artış tavanı ne kadar oldu? Kira artış tavanı ne kadar oldu?