CANLI İZLE: EuroBasket’te nefesler tutuldu! Sırbistan–Çekya saat kaçta, hangi kanalda?

EuroBasket’te kritik mücadele başlıyor! Sırbistan ile Çekya bu akşam karşı karşıya geliyor. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: EuroBasket’te nefesler tutuldu! Sırbistan–Çekya saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) grup aşamasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Gecenin merakla beklenen karşılaşmasında Sırbistan ile Çekya, sahaya galibiyet için çıkacak.

Zorlu karşılaşma Xiaomi Arena’da oynanacak.

Maç TRT Spor’da, saat 21.15’te canlı yayınlanacak.

SIRALAMADA KRİTİK NOKTADA

Grup aşamasında henüz namağlup olan Türkiye liderliği elinde tutarken, Sırbistan 3 maçta 3 galibiyetle 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Çekya ise 3 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak son sıraya geriledi.

Bu karşılaşma, Sırbistan için grup liderliği yolunda kritik, Çekya için ise son 16 umutlarını korumak adına hayati önem taşıyor.

SIRBİSTAN-ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

İstanbul’da elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ 2 Eylül Salı günü yapılacak bakım çalışmasını duyurduİstanbul’da elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ 2 Eylül Salı günü yapılacak bakım çalışmasını duyurduElektrik Kesintisi
Galatasaray’la anılıyordu: Yıldız isim rekor bonservisle Villarreal’deGalatasaray’la anılıyordu: Yıldız isim rekor bonservisle Villarreal’deSpor
EuroBasket Sırbistan çekya basketbol
Günün Manşetleri
Özgür Özel ve 5 vekil için fezleke gündemde
“İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası”
İBB soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Bakan Göktaş Balıkesir’de rakamları paylaştı
Denizli’de orman yangını 6 gündür sürüyor
Bin 250 dolandırıcı site kapatıldı
"Bebeklerin açlıktan öldüğü vahşet durmalı”
İstanbul Valiliği’nden yeni park yasağı genelgesi
Bakan Tekin canlı yayında 81 ildeki öğretmenlere hitap etti
Kozmetik ürünlerde kayıt dışı riskine dikkat!
Çok Okunanlar
İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek!
Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları
Vadeli mevduatta büyük yarış! Vadeli mevduatta büyük yarış!
Banka seçimi cebinizi yakmasın! Banka seçimi cebinizi yakmasın!