CANLI İZLE: EuroBasket’te nefesler tutuldu! Sırbistan–Çekya saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) grup aşamasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Gecenin merakla beklenen karşılaşmasında Sırbistan ile Çekya, sahaya galibiyet için çıkacak.

Zorlu karşılaşma Xiaomi Arena’da oynanacak.

Maç TRT Spor’da, saat 21.15’te canlı yayınlanacak.

SIRALAMADA KRİTİK NOKTADA

Grup aşamasında henüz namağlup olan Türkiye liderliği elinde tutarken, Sırbistan 3 maçta 3 galibiyetle 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Çekya ise 3 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak son sıraya geriledi.

Bu karşılaşma, Sırbistan için grup liderliği yolunda kritik, Çekya için ise son 16 umutlarını korumak adına hayati önem taşıyor.

SIRBİSTAN-ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE