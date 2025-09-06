CANLI İZLE: Grupta dengeler değişebilir! İrlanda-Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup F’in 5. haftasında İrlanda ile Macaristan bugün saat 21:45’te Aviva Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

İRLANDA-MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

İRLANDA EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR

İrlanda, teknik direktör Heimir Hallgrímsson yönetiminde sahaya çıkıyor. Ev sahibi ekip sahaya 4-3-3 formasyonuyla çıkacak. İlk 11 şu şekilde:

C. Kelleher, J. O’Brien, N. Collins (K), D. O’Shea, M. Doherty, J. Knight, J. Cullen, F. Azaz, S. Szmodics, E. Ferguson, R. Manning.

İrlanda son beş maçında dikkat çeken sonuçlar aldı. Lüksemburg ile golsüz berabere kalan takım, Senegal ile 1-1 berabere kalmıştı. Bulgaristan ile oynadığı iki maçı 2-1 ve 2-1’lik skorlarla kazanan İrlanda, İngiltere’ye deplasmanda 5-0 kaybetti.

MARCO ROSSİ KRİZİ DURDURABİLECEK Mİ?

Macaristan ise Marco Rossi önderliğinde sahaya çıkıyor. Takımın dizilişi 4-1-4-1. Kadroda şu isimler yer alıyor:

D. Dibusz, L. Nego, W. Orban, A. Szalai, M. Kerkez, C. Styles, R. Sallai, D. Szoboszlai (K), A. Toth, B. Bolla ve B. Varga.

Szoboszlai liderliğinde kurulan bu orta saha hattı, takımın en önemli silahı olarak öne çıkıyor. Ancak Macaristan’ın son beş maçlık form grafiği düşüşte. Azerbaycan’ı 2-1 mağlup eden ekip, sonrasında İsveç’e 2-0, Türkiye’ye iki kez 3-0 ve 3-1 kaybetti. Almanya ile 1-1 berabere kalan takım, moral olarak bu zorlu deplasmana hazır değil görüntüsü veriyor.

PUAN DURUMU

Grup F’te şu an yalnızca Portekiz ve Ermenistan maç yaptı. Portekiz, Ermenistan’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek zirveye yerleşti. Macaristan ve İrlanda ise gruptaki ilk maçlarına bu gece çıkacak. Bu karşılaşma, hem sıralama hem de moral açısından ciddi bir eşik olacak.

Maç öncesi puan durumu şu şekilde:

Portekiz – 3 puan (+5 averaj)

Macaristan – 0 puan

İrlanda – 0 puan

Ermenistan – 0 puan (-5 averaj)