CANLI İZLE: Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu ringe çıkıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen 2025 Dünya Boks Şampiyonası’nda heyecan sürüyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre Buse Naz Çakıroğlu’nun mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, vatandaşlar tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonanın ikinci gününde Venezuelalı Irismar Del Valle Cardonoz Rojas ile karşılaşacak.

Maç, bugün (9 Eylül 2025 Salı) saat 14.00’te başlayacak.

DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI CANLI İZLE

ŞAMPİYONADA BUGÜN RİNGE ÇIKACAK DİĞER MİLLİLER

2025 Dünya Boks Şampiyonası’nda yalnızca Buse Naz Çakıroğlu değil, diğer milli boksörlerimiz de ringe çıkacak. Günün programı şöyle:

14.00 I Gizem Özer - Ayaka Taguchi

20.00 I Ayşe Çağırır - Altantsetseg Lutsaikhan

20.00 I Sema Çalışkan - Natalya Bogdanova

20.00 I Samet Ersoy - Semion Boldirev

20.00 I Samet Gümüş - Subhan Mamedov