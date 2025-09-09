CANLI İZLE: Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu ringe çıkıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Dünya Boks Şampiyonası’nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, bugün ilk maçına çıkıyor. Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardonoz Rojas ile karşılaşacak olan Çakıroğlu’nun maçının yayın bilgileri belli oldu.

Simge Sarıyar
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen 2025 Dünya Boks Şampiyonası’nda heyecan sürüyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre Buse Naz Çakıroğlu’nun mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, vatandaşlar tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonanın ikinci gününde Venezuelalı Irismar Del Valle Cardonoz Rojas ile karşılaşacak.

Maç, bugün (9 Eylül 2025 Salı) saat 14.00’te başlayacak.

ŞAMPİYONADA BUGÜN RİNGE ÇIKACAK DİĞER MİLLİLER

2025 Dünya Boks Şampiyonası’nda yalnızca Buse Naz Çakıroğlu değil, diğer milli boksörlerimiz de ringe çıkacak. Günün programı şöyle:

14.00 I Gizem Özer - Ayaka Taguchi
20.00 I Ayşe Çağırır - Altantsetseg Lutsaikhan
20.00 I Sema Çalışkan - Natalya Bogdanova
20.00 I Samet Ersoy - Semion Boldirev
20.00 I Samet Gümüş - Subhan Mamedov

Buse Naz Çakıroğlu
