Galatasaray’da Osimhen şoku: Sağlık raporu açıklandı, işte ilk bulgular

Nijerya-Ruanda maçında sakatlanan Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen’in durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun ayak bileğinde orta düzeyde gerilme ve kanama (sprain) tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray, Nijerya’nın Dünya Kupası Elemeleri’nde Ruanda ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır.”

EYÜPSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Kritik mücadele 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de oynanacak. Osimhen’in bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

Victor Osimhen, Nijerya’nın Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ruanda ile karşılaştığı mücadelenin 35. dakikasında sakatlık yaşayarak oyuna devam edememişti. Yıldız futbolcu, yerini başka bir oyuncuya bırakmak zorunda kalmıştı.

