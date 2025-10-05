Carlo Ancelotti kararını verdi: Fenerbahçeli Ederson milli takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı kampında sakatlandı.

Brezilya Futbol Federasyonu’ndan yapılan resmi açıklamada, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin, dünkü antrenmanda sakatlanan Ederson’un yerine Nottingham Forest’ta forma giyen John Victor’u kadroya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Ederson’un sakatlığının ardından yapılan kontrollerde kalecinin milli takım maçlarında görev almasının riskli olduğu ifade edildi. Bu nedenle teknik heyetin kararıyla oyuncunun kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

YENİ İSİM: JOHN VICTOR

Ederson’un yerine davet edilen John Victor, kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. 29 yaşındaki file bekçisi, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyiyor. Bu çağrıyla birlikte John Victor, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza atmış oldu.

Brezilya, Ekim ayında iki hazırlık maçına çıkacak. Güney Amerika ekibi, 10 Ekim’de Güney Kore, 14 Ekim’de ise Japonya ile karşı karşıya gelecek.