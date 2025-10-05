Dev mücadeleye geri sayım! Sevilla – Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya LaLiga’da 8. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, Sevilla ile Barcelona arasında oynanacak.

Karşılaşma, 5 Ekim 2025 Pazar günü saat 17.15’te başlayacak. Mücadele, futbolseverler tarafından S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç, Sevilla’nın efsanevi stadı Estadio Ramón Sánchez Pizjuán’da oynanacak.

SEVILLA’DA AMAÇ ÇIKIŞI YAKALAMAK

Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla, ligde 7 maçta topladığı 10 puanla 11. sırada yer alıyor. Andalusya ekibi, bu zorlu karşılaşmadan galibiyet çıkararak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Ev sahibinde kalede Odisseas Vlachodimos görev alacak. Savunmada Azpilicueta, Marcao, Carmona ve Suazo forma giyecek. Orta sahada Agoume, Mendy ve Sow görev yaparken; hücum hattında A. Sanchez, Isaac ve R. Vargas yer alacak.

BARCELONA’DA GÖZLER LEWANDOWSKİ VE RASHFORD’DA

Hansi Flick’in çalıştırdığı Barcelona ise Real Madrid’in iki puan gerisinde, 19 puanla ikinci sırada bulunuyor. Katalan devi, deplasmanda alacağı galibiyetle zirveye ortak olmayı hedefliyor.

Barcelona sahaya şu muhtemel 11’le çıkacak:

Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, G. Martin, De Jong, Pedri, D. Olmo, Ferran Torres, Rashford ve Lewandowski.

Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken Barça, özellikle Marcus Rashford ve Robert Lewandowski ikilisinden skor katkısı bekliyor. Orta sahada De Jong ve Pedri ikilisi ise oyunun merkezinde kilit rol üstlenecek.

Karşılaşma öncesi LaLiga puan durumuna göre Real Madrid 21 puanla lider, Barcelona 19 puanla ikinci, Sevilla ise 10 puanla 11. sırada yer alıyor.