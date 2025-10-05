Galatasaray efsanesinden olay açıklama: “Barış Alper’den fazla veririm!”

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Hasan Şaş, Beşiktaş derbisinin ardından kendi YouTube kanalında yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Maçın genel gidişatını değerlendiren Şaş, sarı-kırmızılı takımın performansını överken, Beşiktaş’ı eleştirdi.

“Galatasaray'ı 34. dakikadan sonra oynadığı oyunu kutluyorum. Galatasaray, 10 kişiyken maçı kazanmaya yönelik her şeyi yaptı. Bu maça daha çok ihtiyacı olan taraf Beşiktaş’tı. Beşiktaş’ın bir B planının olmadığı çok net bir şekilde görüldü. Böyle bir maçı kazanamıyorsan, şampiyonluktan söz etmemelisin” ifadelerini kullanan Şaş, derbinin taktiksel yönüne de dikkat çekti.

“TORREIRA’NIN SÖZLEŞMESİNİ 3 YIL UZATIRIM”

Galatasaraylı futbolcular arasında en istikrarlı ismin Lucas Torreira olduğunu belirten Hasan Şaş, yıldız futbolcunun performansını övgüyle anlattı. “Galatasaray yönetimine buradan söyleyeyim. Yarından itibaren Torreira'nın sözleşmesini 3 yıl uzatırım. Avrupa'da son 4 yılda bu kadar istikrarlı bir orta saha oyuncusu yok. Kim takımda en fazla parayı alıyorsa o kontratı ben Torreira'ya veririm. Bu takımın ayakta durmasına şu an tek sebep Torreira'dır. Galatasaray'ın son 3 yıldaki şampiyonluğuna direkt etki eden, görünmez adam gibi görünen ama çok görünen bir adam Lucas Torreira'ya yarından itibaren 3 yıl sözleşmeye imza attırırım.”

Hasan Şaş, Galatasaray’ın saha içi dengesini Torreira’nın sağladığını vurgulayarak, “Bu takımın omurgası o. Her topa giren, oyunu yönlendiren, mücadeleden kaçmayan bir karakter” sözleriyle oyuncunun önemine dikkat çekti.

“BARIŞ ALPER’DEN FAZLA VERİRİM”

Açıklamalarının devamında Torreira’nın takım içindeki maddi karşılığını da değerlendiren Şaş, yıldız futbolcunun aldığı parayı fazlasıyla hak ettiğini söyledi. “Tamam Osimhen kadar almayabilir ama İlkay Gündoğan'ın üstünde veririm, Barış Alper Yılmaz'ın üstünde veririm. Bu oyuncu aldığı paranın hakkını son kanına, damlasına, terine, vücuduna, her şeyine hak ediyor. Burada kontrat yapılması tek gereken oyuncu Lucas Torreira'dır. Çünkü bugünkü maçın 1-1'e bitmesine sebep odur. 1 yerine 3 koşan odur. 3 seneden beri hiç ağzını açmadan, tek başına savaşan, orta sahada tek mücadele eden oyuncu Lucas Torreira'dır.”