🔴 Samsunspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu, maç saat kaçta hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan bu akşam Samsun’da devam ediyor. Samsunspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kırmızı-beyazlı ekip sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Karşılaşma 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Fenerbahçe, haftaya 21 puanla lider olarak girerken, Samsunspor 5 puanla alt sıralarda yer alıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelerek zirvedeki yerini korumak istiyor.

fenerbahçe samsunspor
