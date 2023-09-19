Çatalca'da motokros heyecanı! Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayağı başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3’üncü ayağı İstanbul, Çatalca’da yapıldı. İki gün süren şampiyona 136 profesyonel sporcu katılım sağlarken, adrenalin dolu yarışları çok sayıda seyirci pür dikkat takip etti.

Çatalca'da motokros heyecanı! Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayağı başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası, üç aylık aradan sonra 136 profesyonel sporcunun katılımıyla İstanbul Çatalca’da yapıldı. Nefes kesen yarışları, çok sayıda yarış tutkunu takip etti..

İki gün süren şampiyonda Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yarışçılar katılım sağlarken seyirciler keyifli anlar yaşadılar.

5 ile 75 yaş arasında yoğun bir sporcu katılımının olduğu şampiyonanın ödül töreninde ise dereceye giren sporcuların sevinci görülmeye değerdi. Adrenalin dolu yarışları takip eden seyirciler de unutulmaz anlar yaşadı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İstanbul # motokros # çatalca
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