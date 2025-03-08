Cavaliers nefes kesen maçta seriyi 13’e çıkardı

NBA’de gecenin en dikkat çeken maçlarından biri Cleveland Cavaliers ile Charlotte Hornets arasında oynandı. Cavaliers, sahasında ağırladığı rakibini 118-117’lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

Maçın yıldızlarından biri Donovan Mitchell oldu. Yıldız oyuncu, 24 sayılık performansıyla takımını sırtlarken, Evan Mobley 19 sayı ve 10 ribaunt ile “double-double” yaparak Cavaliers’a önemli katkı sağladı. Darius Garland da 20 sayıyla galibiyette kilit rol oynadı.

Rakip ekip Hornets’te ise Miles Bridges’in 46 sayılık etkileyici performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bu sonuçla Cavaliers sezonun 53. galibiyetini alırken, Hornets 48. yenilgisiyle parkeden ayrıldı.

NIKOLA JOKIC'TEN TARİHİ PERFORMANS

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise Nikola Jokic’in muazzam istatistikleri oldu. Denver Nuggets’ın Phoenix Suns’ı 149-141 mağlup ettiği maçta Jokic, NBA tarihine geçecek bir triple-double performansı sergiledi.

Yıldız oyuncu, 31 sayı, 21 ribaunt ve 22 asistle oynayarak NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 ribaunt ve 20 asistle triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Bu tarihi performans, Nuggets’a kritik galibiyeti getirdi.

Nuggets’ta ayrıca Aaron Gordon 27, Christian Braun 25 ve Jamal Murray 19 sayı kaydederek Jokic’e destek oldu. Suns cephesinde ise Devin Booker 34, Kevin Durant 29 sayıyla oynasa da takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Gecenin diğer sonuçları:

Los Angeles Clippers - New York Knicks: 105-95

Denver Nuggets - Phoenix Suns: 149-141

Sacramento Kings - San Antonio Spurs: 127-109

Miami Heat - Minnesota Timberwolves: 104-106

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers: 107-89

Toronto Raptors - Utah Jazz: 118-109

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies: 111-122

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers: 117-118