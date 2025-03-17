Cavaliers'in rüya serisi bitti! Orlando Magic'ten şok galibiyet

NBA’de geceye damga vuran maçta Orlando Magic, deplasmanda Cleveland Cavaliers’i 108-103 yenerek rakibinin tam 16 maçlık galibiyet serisine son verdi. Cavaliers, uzun süredir Doğu Konferansı’nda yakaladığı ivmeyle dikkat çekse de Magic’in etkili oyununa karşı koyamadı.

Magic’in genç yıldızı Paolo Banchero, 24 sayı ve 11 ribauntluk double-double performansıyla takımını sırtladı. Franz Wagner 22 sayı, Anthony Black 17 sayı, Wendell Carter Jr. ise 16 sayı ve 14 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi Cavaliers cephesinde Donovan Mitchell 23 sayı, Jarrett Allen ise 20 sayı ve 12 ribauntla mücadele etse de bu performanslar mağlubiyeti önleyemedi.

LAKERS, SUNS KARŞISINDA KÖTÜ GİDİŞATA SON VERDİ

Gecenin bir diğer önemli maçında Los Angeles Lakers, iç sahada Phoenix Suns’ı 107-96 mağlup ederek dört maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Lakers’ta Luka Doncic 33 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle etkileyici bir performans sergilerken, Austin Reaves 28 sayı ile galibiyette kritik rol oynadı. Jaxson Hayes 19 sayıyla skora önemli katkı sağlarken, Dorian Finney-Smith ise 10 sayıyla oynadı.

Suns’ta Kevin Durant 21 sayı üretirken, Devin Booker 19 sayı ve 11 asistlik performansıyla double-double yaptı ancak bu yeterli olmadı.

GECENİN SONUÇLARI:

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic: 103-108

Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers: 125-130

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns: 107-96

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors: 105-102

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks: 122-114

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 128-102

Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets: 123-88

Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder: 105-121