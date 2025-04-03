CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'boykot' çağrısı yapmıştı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin reytingleri açıklandı

CHP lideri Özgür Özel 'boykot' çağrısı yapmıştı! RTÜK Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin reytingini açıkladı. Televizyonlarda dünün en çok izlenen programları arasında ATV'de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi birinci sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'boykot' çağrısı yapmıştı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin reytingleri açıklandı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ATV'yi hedef alarak, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle çağrı yapmıştı.  Televizyon kanallarında 2 Nisan'da yer alan programlara ilişkin reyting sıralaması belli oldu.

DERBİ, EMSAL MAÇLARI GERİDE BIRAKTI

Buna göre, ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbi, en çok izlenen programlarda birinci sıraya yerleşti.

ATV, Tüm Kişiler'de yüzde 20,72 izlenme oranı ve yüzde 46,90 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 20,93 izlenme oranı ve yüzde 52,37 izlenme payı, 20 yaş üzeri sosyoekonomik gruptaki izleyicileri kapsayan "20+ABC1" kategorisinde ise yüzde 22,62 izlenme oranına ve yüzde 49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu. 

Kadıköy'de dün oynanan derbi, geçmiş yıllarda şifresiz kanallarda yayınlanan emsal maçlar içinde de en fazla izleyici kitlesine ulaştı.

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