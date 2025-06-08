Çin’i evinde yıktılar! Filenin Sultanları’ndan tarihi zafer

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) fırtına gibi esen Filenin Sultanları, dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Çin ilk seti 25-19 kazanarak moral bulsa da, milliler oyunu bırakmadı. İkinci sette dengeyi kuran Türkiye, bu bölümü 25-20 kazanarak skoru eşitledi.

Üçüncü sette büyük bir çekişme yaşandı. Çin’in 31-29 üstünlüğüyle sona eren bu uzun setin ardından milli takım direncini daha da artırdı. Dördüncü sette ise sahneye karakter koyan milliler, 28-26’lık kritik bir skorla maçı final setine taşıdı.

Final setinde adeta nefesler tutuldu. 15-12’lik skorla seti ve maçı kazanan Türkiye, büyük bir zaferin altına imza attı. 10 bin kişilik kalabalık Çin seyircisi önünde alınan bu galibiyet, VNL tarihine bir gurur tablosu olarak kazındı.

Bu galibiyetle birlikte Türkiye, Milletler Ligi’nde oynadığı ilk dört maçı da kazanarak 4'te 4 yaptı. Daha önce Fransa’yı 3-1, Tayland’ı 3-0 ve Polonya’yı 3-2 mağlup eden millîler, Çin zaferiyle galibiyet serisini sürdürdü.

Filenin Sultanları, VNL’deki beşinci karşılaşmasını 18 Haziran’da Dominik Cumhuriyeti’ne karşı oynayacak.