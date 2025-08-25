City’de yaprak dökümü: İlkay Gündoğan için City defteri kapanıyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Pep Guardiola, mevcut kadronun büyüklüğünden şikayetçi ve daha küçük bir kadro ile yola devam etmek istiyor. Bild’in iddiasına göre City, Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan gibi isimleri elden çıkarmaya hazır.

Yaz transfer döneminde Galatasaray’ın gündeminde olan Gündoğan ile temaslar kurulmuş, ancak yüksek maaşı nedeniyle taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-kırmızılılarla adı sık sık anılan tecrübeli oyuncunun rotası yeniden Bundesliga olabilir. Ancak henüz hiçbir kulüp resmi bir girişimde bulunmadı.

2016’da City’ye katılan ve beş Premier Lig şampiyonluğu dahil 14 kupa kazanan Gündoğan, takımın başarılarında kilit rol oynamıştı. Ancak hafta sonu Tottenham maçının kadrosunda yer almaması, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

ALMANYA FORMASIYLA 82 MAÇTA 19 GOL

Almanya Milli Takımı’nda 82 kez sahaya çıkan ve 19 gole imza atan Gündoğan, City kariyerinde 14 kupa kaldırdı. Bu kupalar arasında beş Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi zaferi, dört Carabao Kupası, iki FA Kupası ve iki Community Shield bulunuyor.