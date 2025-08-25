CANLI | İstanbulspor – Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda İstanbulspor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor.

MAÇ SAATİ VE YAYIN KANALLARI

Karşılaşma 25 Ağustos Pazartesi akşamı 21.30'da başlıyor. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.



Ev sahibi İstanbulspor, sezona istediği gibi başlayamadı ve henüz galibiyet elde edemedi. Konuk ekip Manisa FK ise üç puanla lige devam ediyor ve bu maçta çıkışını sürdürmeye çalışıyor.