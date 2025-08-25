CANLI | İstanbulspor – Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında İstanbulspor, Manisa FK’yı ağırlıyor. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda İstanbulspor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor.

MAÇ SAATİ VE YAYIN KANALLARI

Karşılaşma 25 Ağustos Pazartesi akşamı 21.30'da başlıyor. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından izleyebilecek. 

Ev sahibi İstanbulspor, sezona istediği gibi başlayamadı ve henüz galibiyet elde edemedi. Konuk ekip Manisa FK ise üç puanla lige devam ediyor ve bu maçta çıkışını sürdürmeye çalışıyor.

