Cristiano Ronaldo 2027’ye kadar Al Nassr’da

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hikaye kaldığı yerden devam ediyor” notuyla, Ronaldo’nun 2027 yılına kadar takımda kalacağı duyuruldu.

Ronaldo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla imzayı doğruladı. Paylaşımında, “Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı rüya. Birlikte tarih yazalım.” ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 35 gol kaydetti.