Cumhuriyet'in 100. Yılında Kazandığı Ödülü Görev Vakfı'na Bağışladı

83 yaşındaki koşucu ve 40 yıllık Vatan Partili olan Mustafa Erdoğan, İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet koşusunda birinci oldu. Erdoğan, kazandığı ödülü de Görev Vakfı tarafından başlatılan "Umuda Ortak Ol" kampanyasına bağışladı.

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Cumhuriyetin 100. yılında kazandığı birinciliği Görev Vakfı'na bağışladı.

83 yaşındaki Mustafa Erdoğan İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet koşusunda birinci oldu.

Küçük yaştan beri spora olan ilgisi 83 yaşında da devam ediyor.

40 yılllık Vatan Partili olan Erdoğan, Görev Vakfı'nın Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın alt yapısını sağlamlaştırmak için başlattığı kampanyaya çağrı yaptı. Cumhuriyet koşusunda kazandığı birincilik ödülünü Görev Vakfı'na bağışladı.

83 yaşındaki koşucu gençlere de tavsiyelerde bulundu.

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# cumhuriyet # görev vakfı # vatan partisi
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