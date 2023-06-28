Dartın karanlık yüzü: Yıldızlar oynamak için sarhoş oluyor

Genç oyuncuların rekabette sinirlerini kontrol etmelerine ve kısa vadede performanslarını artırmalarına yardımcı olmak için alkole başvurdukları konusunda da uyarıda bulunuyor.

Dartsnews.de'ye verdiği bir röportajda Graudenz, şu ifadeleri kullanmıştı:

- Dart adil olmayan bir spordur. Zirveye çıkmak istiyorsanız, en iyi yıldızların yüzde 70'i alkoliktir.

PDC Challenger Tour Liyakat Sıralamasında 181. sırada yer alan 44 yaşındaki Alman oyuncu, alkol almama kararının popüler dart sporunda üst sıralara tırmanma becerisini etkilemiş olabileceğine inanıyor.

SİNİRLERİNE HAKİM OLMANIN EN İYİ YOLU

Graudenz, dart oyununda sinirlerine hakim olmanın en iyi yolunu şöyle itiraf ediyor:

- Dart sporunun yüzde 95'i kafada. Evde veya ev ortamınızda oynadığınızda çok iyi oynuyorsunuz. Bir turnuvaya gittiğinizde muhtemelen artık dart çok iyi oynamıyorsunuz çünkü 'her şey garip' Burada gerginim, birine karşı oynuyorum'. Ve bu sorunu çözmenin en iyi yolu nedir? Sarhoş ol. Ve ben kesinlikle bununla başa çıkamam.

Tecrübeli oyuncuların genç oyunculara iyi örnek olmadığına inanan Alman oyuncu, şu sözleri söylüyor:

- İyi bir oyuncu var ve genç oyuncu onun içtiğini görüyor. Genç oyuncu er geç ne yapıyor? O da içiyor. Çünkü düşündüğü için" o daha iyisini yapacak. Bu kısa vadede doğru ama sorun şu ki bu sağlığınızı etkiliyor. Bir noktada fiziksel olarak yokuş aşağı gidiyor.

Graudenz, karaciğer sirozu geliştirdikten sonra içkiyi bırakan, ancak sıralaması düştüğünde tekrar alkol almaya başlayan bir oyuncu örneğini veriyor.