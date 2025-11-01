Derbide gol sesi çıkmadı! Galatasaray-Trabzonspor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Galatasaray ile Trabzonspor arasında kritik bir mücadeleye sahne oldu. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray puanını 29'a, ikinci sıradaki Trabzonspor ise 24'e yükselterek sıralamadaki yerlerini korudular.

MAÇA DİREKLER VE İPTAL EDİLEN GOLLER DAMGA VURDU

Maçın hemen 2. dakikasında Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde, uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde, altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta çıktı. 29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Galatasaray golü buldu ancak gol geçerli sayılmadı. Galatasaray'da kullanılan köşe vuruşunda Lemina'nın aşırttığı topta arka direkteki Torreira topu filelere yolladı ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Maçın 71. dakikasında bu kez direğe takılan taraf Trabzonspor oldu. Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov topu tek başına götürdü, Galatasaraylı oyuncuları çalımladı ve kaleye vurdu. Top direğe çarpıp dışarı gitti.

Maçın 77. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane ile bir gol daha buldu. Sol çaprazdan ceza sahası içine yapılan ortada Leroy Sane'nin kafa vuruşu kaleciyi de geçip ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

TRABZONSPOR MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın son bölümünde tansiyon yükseldi. 83. dakikada oyuna giren Benjamin Bouchouari, Roland Sallai'ye yaptığı sert hareketin ardından, oyuna dahil olduktan 7 dakika sonra direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Trabzonspor, mücadelenin kalan süresini 10 kişi tamamladı.

GÖZLER GELECEK HAFTADA

Maçın devamında gol olmadı ve iki takım da puanları paylaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.