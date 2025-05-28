Derbide yaşanan kavga yargıya taşındı: Oosterwolde ve Mert Müldür adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mayıs 2024 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertli ekibin deplasmanda 1-0 galip geldiği derbinin ardından yaşanan olaylar yargıya taşındı.

RAMS Park’taki maçın bitiş düdüğünden sonra stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin açılan dava, büyük yankı uyandırmıştı.

OOSTERWOLDE SANIK, MÜLDÜR TANIK OLARAK SALONDA

Haber Global'e göre, soruşturma sürecinde hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Fenerbahçe’nin Hollandalı savunmacısı Jaden Quinn Oosterwolde, mahkemede sanık olarak yer aldı. Fenerbahçeli genç futbolcu Mert Müldür ise tanık sıfatıyla duruşmaya katıldı.

Mahkemede yer alan diğer 3 sanığın da ifadeleri dinlenirken, olayın tanıkları da hazır bulundu. Duruşma salonunda güvenlik önlemleri artırıldı.

Mahkeme heyeti, yargılamada mevcut eksik hususların tamamlanmasına karar verdi. Oosterwolde hakkında verilen “vareste tutulma” kararı doğrultusunda, bir sonraki duruşmaya katılma zorunluluğu kaldırıldı.

Davaya bakan mahkeme, bir sonraki celsenin 18 Eylül 2025 tarihinde yapılmasına hükmetti.

OLAY NEYDİ?

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin Galatasaray’ı tek golle mağlup etmesiyle sonuçlanmıştı. Maç sonrasında saha içinde yaşanan gerilim kısa sürede koridorlara da taşınmış, çıkan arbedede stadyum müdürü Ali Çelikkıran’ın darp edildiği ileri sürülmüştü.

Olayların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında futbolcuların yanı sıra kulüp personeli hakkında da yargı süreci başlatılmıştı.