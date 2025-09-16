Devler Ligi’nde dev kapışma: Athletic Bilbao - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor. İlk hafta maçında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao, İngiltere devi Arsenal ile karşı karşıya geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Devler Ligi’nde dev kapışma: Athletic Bilbao - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Karşılaşma 16 Eylül 2025 Salı günü saat 19.45’te başlayacak.

Mücadelede Litvanyalı hakem Donatas Rumsas düdük çalacak. Rumsas’ın yardımcılıklarını A. Radiušas ve D. Sužiedėlis üstlenecek. VAR’da ise Hollandalı P. van Boekel, AVAR’da Polonyalı T. Kwiatkowski görev yapacak.

Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak

ATHLETIC BILBAO’DA 11’LER BELLİ OLDU 

Teknik direktör Ernesto Valverde, Arsenal karşısına 4-2-3-1 dizilişi ile çıkıyor. Bilbao’nun ilk 11’i şu şekilde:

Kaleci: U. Simon
Defans: A. Gorosabel, D. Vivian, A. Paredes, A. Boiro
Orta saha: M. Vesga, M. Jauregizar, O. Sancet
Hücum hattı: R. Navarro, A. Berenguer
Forvet: I. Williams (Kaptan)

ARSENAL’DE ARTEETA’NIN TERCİHLERİ

İngiliz temsilcisi Arsenal ise Mikel Arteta yönetiminde sahaya çıkıyor. Topçular 4-3-3 sistemiyle mücadele edecek. Arsenal’in ilk 11’i şöyle:

Kaleci: D. Raya
Defans: J. Timber, C. Mosquera, Gabriel (Kaptan), R. Calafiori
Orta saha: M. Merino, M. Zubimendi, D. Rice
Hücum hattı: N. Madueke, V. Gyökeres, E. Eze

Athletic Bilbao, son beş maçında istikrarsız bir görüntü çizdi. Sevilla (3-2), Rayo Vallecano (1-0) ve Real Betis (2-1) karşısında galip gelen Bask ekibi, Osasuna (0-1) ve Alaves’e (0-1) mağlup oldu.

Arsenal ise oldukça formda. Son beş maçında dört galibiyet alan Londra ekibi, yalnızca Liverpool deplasmanında (0-1) sahadan yenik ayrıldı. Nottingham Forest (3-0), Leeds United (5-0), Manchester United (1-0) ve hazırlık maçında Bilbao (3-0) karşısında net galibiyetler elde etti.

Kral Kaybederse 18. bölüm reklamsız izle! Star TV Kral Kaybederse son bölüm izleKral Kaybederse 18. bölüm reklamsız izle! Star TV Kral Kaybederse son bölüm izleTV Yayını
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildiFenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildiSpor
Athletic Bilbao arsenal
Günün Manşetleri
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
SGK’dan yerli ilaç hamlesi
Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi
Konut satış verileri belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
İstanbul'da dev kesinti! İstanbul'da dev kesinti!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
En düşük faizli kredi hangi bankada? En düşük faizli kredi hangi bankada?
Hangi banka en çok kazandırıyor? Hangi banka en çok kazandırıyor?