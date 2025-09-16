Devler Ligi’nde dev kapışma: Athletic Bilbao - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor. İlk hafta maçında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao, İngiltere devi Arsenal ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma 16 Eylül 2025 Salı günü saat 19.45’te başlayacak.
Mücadelede Litvanyalı hakem Donatas Rumsas düdük çalacak. Rumsas’ın yardımcılıklarını A. Radiušas ve D. Sužiedėlis üstlenecek. VAR’da ise Hollandalı P. van Boekel, AVAR’da Polonyalı T. Kwiatkowski görev yapacak.
Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak
ATHLETIC BILBAO’DA 11’LER BELLİ OLDU
Teknik direktör Ernesto Valverde, Arsenal karşısına 4-2-3-1 dizilişi ile çıkıyor. Bilbao’nun ilk 11’i şu şekilde:
Kaleci: U. Simon
Defans: A. Gorosabel, D. Vivian, A. Paredes, A. Boiro
Orta saha: M. Vesga, M. Jauregizar, O. Sancet
Hücum hattı: R. Navarro, A. Berenguer
Forvet: I. Williams (Kaptan)
ARSENAL’DE ARTEETA’NIN TERCİHLERİ
İngiliz temsilcisi Arsenal ise Mikel Arteta yönetiminde sahaya çıkıyor. Topçular 4-3-3 sistemiyle mücadele edecek. Arsenal’in ilk 11’i şöyle:
Kaleci: D. Raya
Defans: J. Timber, C. Mosquera, Gabriel (Kaptan), R. Calafiori
Orta saha: M. Merino, M. Zubimendi, D. Rice
Hücum hattı: N. Madueke, V. Gyökeres, E. Eze
Athletic Bilbao, son beş maçında istikrarsız bir görüntü çizdi. Sevilla (3-2), Rayo Vallecano (1-0) ve Real Betis (2-1) karşısında galip gelen Bask ekibi, Osasuna (0-1) ve Alaves’e (0-1) mağlup oldu.
Arsenal ise oldukça formda. Son beş maçında dört galibiyet alan Londra ekibi, yalnızca Liverpool deplasmanında (0-1) sahadan yenik ayrıldı. Nottingham Forest (3-0), Leeds United (5-0), Manchester United (1-0) ve hazırlık maçında Bilbao (3-0) karşısında net galibiyetler elde etti.