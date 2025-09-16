Devler Ligi’nde dev kapışma: Athletic Bilbao - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma 16 Eylül 2025 Salı günü saat 19.45’te başlayacak.

Mücadelede Litvanyalı hakem Donatas Rumsas düdük çalacak. Rumsas’ın yardımcılıklarını A. Radiušas ve D. Sužiedėlis üstlenecek. VAR’da ise Hollandalı P. van Boekel, AVAR’da Polonyalı T. Kwiatkowski görev yapacak.

Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak

ATHLETIC BILBAO’DA 11’LER BELLİ OLDU

Teknik direktör Ernesto Valverde, Arsenal karşısına 4-2-3-1 dizilişi ile çıkıyor. Bilbao’nun ilk 11’i şu şekilde:

Kaleci: U. Simon

Defans: A. Gorosabel, D. Vivian, A. Paredes, A. Boiro

Orta saha: M. Vesga, M. Jauregizar, O. Sancet

Hücum hattı: R. Navarro, A. Berenguer

Forvet: I. Williams (Kaptan)

ARSENAL’DE ARTEETA’NIN TERCİHLERİ

İngiliz temsilcisi Arsenal ise Mikel Arteta yönetiminde sahaya çıkıyor. Topçular 4-3-3 sistemiyle mücadele edecek. Arsenal’in ilk 11’i şöyle:

Kaleci: D. Raya

Defans: J. Timber, C. Mosquera, Gabriel (Kaptan), R. Calafiori

Orta saha: M. Merino, M. Zubimendi, D. Rice

Hücum hattı: N. Madueke, V. Gyökeres, E. Eze

Athletic Bilbao, son beş maçında istikrarsız bir görüntü çizdi. Sevilla (3-2), Rayo Vallecano (1-0) ve Real Betis (2-1) karşısında galip gelen Bask ekibi, Osasuna (0-1) ve Alaves’e (0-1) mağlup oldu.

Arsenal ise oldukça formda. Son beş maçında dört galibiyet alan Londra ekibi, yalnızca Liverpool deplasmanında (0-1) sahadan yenik ayrıldı. Nottingham Forest (3-0), Leeds United (5-0), Manchester United (1-0) ve hazırlık maçında Bilbao (3-0) karşısında net galibiyetler elde etti.