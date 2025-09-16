Kral Kaybederse 18. bölüm reklamsız izle! Star TV Kral Kaybederse son bölüm izle
Kral Kaybederse dizisi 18. bölüm ile bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Yayın saati 20:00. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı dizi, 2. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Star TV’nin beğenilen dizisi Kral Kaybederse, bu akşam yayın akışında yer alıyor. Heyecanla beklenen 18. bölümü saat 20:00’da ekrana gelecek.
Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanmış olup, yapımını OGM PICTURES üstleniyor. Yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay yapıyor; senaryoyu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.
🎭 OYUNCU KADROSU
Başrolleri Halit Ergenç (Kenan Baran), Merve Dizdar (Fadi), Aslıhan Gürbüz (Handan Baran) ve Nilperi Şahinkaya (Özlem) paylaşıyor. Diğer önemli karakterleri Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik ve Ezgi Ulusoy gibi isimler tamamlıyor.